 США запровадили санкції щодо оборонних підприємств і Держдуми РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2022

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Новини

США запровадили санкції щодо оборонних підприємств і Держдуми РФ

Нові американські санкції зачепив російські оборонні підприємства, депутатів парламенту і голову найбільшого банку.

Державна дума Росії

Державна дума Росії

Сполучені Штати Америки оголосили в четвер, 24 березня, про нові санкції щодо РФ. Вони торкнулися російських компаній оборонного сектору, депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ і керівника "Сбербанку" Росії. 

"Сполучені Штати разом із нашими партнерами та союзниками завдають удар у саме серце здібності Росії фінансувати та вчиняти свої військові дії та звірства проти України", - йдеться в заяві на сайті міністерства фінансів США.

Санкції проти оборонного сектору РФ

Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) внесе до санкційного списку кілька оборонних підприємств, зброю яких Росія використовувала для нападу на Україну.

Усього таких компаній 48, передусім пов'язаних із корпорацією "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ). Серед них холдинг "Високоточні комплекси", державна корпорація РФ "Техмаш", державний холдинг "Російські гелікоптери" та інші.

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Санкції проти Держдуми РФ

Також під американські санкції потрапили 328 депутатів Держдуми за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема за підтримку визнання Росією "незалежності" самопроголошених на сході України "республік"

Санкції проти Грефа

Нові санкції зачіпають також особисто Германа Грефа - голови правління найбільшого російського банку - "Сбербанку". Його OFAC назвала "близьким другом Путіна".

Щодо банківського сектору, то відтепер санкції розповсюджуватимуться на всі операції з золотом російського Центробанку.

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