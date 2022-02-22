 Визнання ″ЛДНР″: Держдума ратифікувала договори з ″республіками″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Визнання "ЛДНР": Держдума ратифікувала договори з "республіками"

Депутати Держдуми одноголосно підтримали встановлення відносин між Росією та самопроголошеними утвореннями на Донбасі.

Прибічники РФ в центрі Донецька святкують визнання так званих ЛДНР

Прибічники РФ в центрі Донецька святкують визнання так званих "ЛДНР"

Держдума Російської Федерації у вівторок, 22 лютого, ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з так званими "Донецькою народною республікою" та "Луганською народною республікою".

Крім того, депутати підтримали поправки, щоб ратифікації набрали чинності не через 10 днів, а з моменту публікації.

Визнання у фактичних кордонах "ЛДНР"?

Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у межах, в яких влада так званих "республік здійснює свої повноваження та юрисдикцію", заявив у вівторок заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Увечері 21 лютого Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та так званими "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів. 22 лютого низка посадовців у РФ припустили, що визнання так званих "республік" може відбутися у межах Луганської та Донецької областей.

Таке рішення РФ викликало гостру реакцію на Заході. США вже запровадили санкції. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про зупинку процесу сертифікації "Північного потоку-2".

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