Визнання "ЛДНР": Держдума ратифікувала договори з "республіками"

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Депутати Держдуми одноголосно підтримали встановлення відносин між Росією та самопроголошеними утвореннями на Донбасі.
Держдума Російської Федерації у вівторок, 22 лютого, ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з так званими "Донецькою народною республікою" та "Луганською народною республікою".
Крім того, депутати підтримали поправки, щоб ратифікації набрали чинності не через 10 днів, а з моменту публікації.
Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у межах, в яких влада так званих "республік здійснює свої повноваження та юрисдикцію", заявив у вівторок заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.
Увечері 21 лютого Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та так званими "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів. 22 лютого низка посадовців у РФ припустили, що визнання так званих "республік" може відбутися у межах Луганської та Донецької областей.
Таке рішення РФ викликало гостру реакцію на Заході. США вже запровадили санкції. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про зупинку процесу сертифікації "Північного потоку-2".