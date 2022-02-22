Джо Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР"

Президент США Джо Байден у вівторок, 22 лютого, підписав указ про накладання санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР". Текст указу оприлюднили на сайті Білого дому.

"Дії президента Путіна суперечать зобов'язанням Росії за мінськими угодами, спростовують заяву про прихильність Росії до дипломатії та підривають суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться в документі.

Що передбачають санкції

Указ забороняє, зокрема, нові інвестиції та фінансову діяльність американців на території так званих "ЛДНР", ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу.

Крім того, блокується майно та інтереси всіх осіб, які вестимуть діяльність на окупованих територіях або здійснюватимуть матеріальну допомогу чи іншу підтримку особам, котрі перебувають під санкціями. Також забороняються будь-які транзакції, що порушують обмеження, введені цим указом, а також каратиметься змова для обходу таких заборон.

У документі наголошується, що ці дії не спрямовані проти народу України чи української влади. Натомість мета указу - в позбавленні Росії "можливості отримати прибуток від її кричущих порушень міжнародного права".

Американська сторона зазначила, що ці санкції відрізняються від списку "швидких і жорстких економічних заходів", які США готові вжити з союзниками та партнерами у відповідь на подальше вторгнення Росії в Україну. Білий дім закликав РФ до негайної деескалації ситуації.

Визнання Росією "ЛДНР"

Увечері 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" самопроголошених на тимчасово непідконтрольній Києву території Донбасу утворень під назвами так званих Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та так званими "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів.

Зеленський закликає не панікувати

На Заході засудили такі дії Кремля. Великобританія, США та Франція звернулися щодо негайного скликання засідання Радбезу ООН. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив українців, що влада "давно до всього готова" і зазначив, що цим рішенням "Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".

Раніше Україна та Захід попереджували, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" означатиме вихід з мінських угод.