Зеленський: Причин для безсонної ночі немає

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у ніч на вівторок, 22 лютого, після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "незалежності" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" і направленні військ РФ на Донбас. У відеозверненні Зеленський наголосив, що "причин для безсонної немає".

"Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає", - сказав він. За його словами, попри будь-які заяви і дії РФ, кордони України лишаться незмінними. Глава української держави додав, що цим рішенням "Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".

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Український президент повідомив про проведення ввечері 21 лютого засідання Ради національної безпеки і оборони. "Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність покладається на політичне керівництво Росії", - наголосив він.

Зеленський додав, що рішення Путіна може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках "нормандського формату" (Україна, РФ, Німеччина, Франція), покликаного знайти мирне вирішення конфлікту на Донбасі. "Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати", - наголосив глава української держави.

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Зеленський також заявив, що відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй "Україна лишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону". "Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені. Наші партнери нас підтримують. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора", - додав він.

Зеленський запевнив, що щойно українська влада побачить зміну ситуації та зростання ризиків, вона повідомить про це. "Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі", - резюмував він.

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