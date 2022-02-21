США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ "ЛДНР"

Президент США Джо Байден після визнання президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених утворень на Донбасі під назвами так званих Донецької і Луганської "народних республік" підпише указ, що передбачатиме санкції щодо осіб, які вестимуть там діяльність. Про це увечері понеділка, 21 лютого, повідомляє Білий дім.

"Ми очікували подібного кроку з боку Росії й готові негайно відреагувати. Президент Байден невдовзі оприлюднить указ, який заборонятиме нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських громадян у, з чи в так звані "ДНР" і "ЛНР". Це указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішить вести діяльність в цих районах України", - йдеться у повідомленні.

Незабаром США обіцяють повідомити про додаткові заходи, пов'язані з "сьогоднішнім кричущим порушенням Росією міжнародних щодо зобов’язань".

ЄС і Великобританія оголосять санкції проти РФ

Тим часом у спільній заяві очільників Європейської ради Шарля Мішеля та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголошується, що рішення Путіна "є грубим порушенням міжнародного права, а також мінських угод". "ЄС відреагує санкціями проти причетних до цього незаконного акту", - йдеться у заяві на сайті Євросоюзу.

Великобританія пообіцяла офіційно оголосити про нові санкції проти РФ вже 22 лютого. "Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", - написала в Twitter міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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Визнання Росією "ЛДНР"

У понеділок Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР". Він також закликав Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а тоді ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з "республіками". Засідання Федеральних зборів заплановане на 22 лютого.