Шарль Мішель - бельгійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шарль Мішель".

У грудні 2019 року Шарль Мішель обійняв посаду президента Європейської Ради. На цьому посту він змінив поляка Дональда Туска. Перед цим упродовж п’яти років Шарль Мішель очолював уряд Бельгії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.