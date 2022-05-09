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Шарль Мішель

Шарль Мішель - бельгійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шарль Мішель".

У грудні 2019 року Шарль Мішель обійняв посаду президента Європейської Ради. На цьому посту він змінив поляка Дональда Туска. Перед цим упродовж п’яти років Шарль Мішель очолював уряд Бельгії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли 09.05.2022

У День Європи голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Одеси, яку у цей час обстріляли російські окупанти.

Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України

Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України 05.05.2022

Вкрай важливо не лише заморозити активи, а й уможливити їхню конфіскацію задля відбудови України, переконаний Шарль Мішель. Утім, він визнав, що юридичний бік цього питання непростий.
Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти 08.04.2022

Як повідомляє речник СБУ, кількість жертв внаслідок обстрілу РФ залізничного вокзалу у Краматорську зросла до 39 людей, серед них - чотири дитини.

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Глава Євроради: ЄС доведеться ввести санкції на нафту й газ із РФ рано чи пізно

Глава Євроради: ЄС доведеться ввести санкції на нафту й газ із РФ рано чи пізно 06.04.2022

На думку Шарля Мішеля, в якийсь момент Євросоюзу доведеться запровадити санкції на імпорт російських нафти і газу, щоби РФ припинила війну проти України.
У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині

У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині 03.04.2022

У Євросоюзі вимагають притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні, та анонсують подальші санкції проти Росії.

Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю

Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю 31.03.2022

Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?
Високопосадовці ЄС засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

Високопосадовці ЄС засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного 13.03.2022

Голова Європейської Ради Мішель вимагає припинення "військово-політичної агресії проти України". А головний дипломат ЄС Боррель назвав інциденти спробою створити нелегітимні альтернативні уряди у суверенній Україні.

Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС 28.02.2022

На п'ятий день війни Росії проти України український президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу.
Євросоюз проведе екстрений саміт щодо України

Євросоюз проведе екстрений саміт щодо України 23.02.2022

Глава Європейської Ради Шарль Мішель скликав екстрений саміт ЄС, аби обговорити останні агресивні дії Росії проти України та знайти шляхи підтримки Києва, а також притягнення Москви до відповідальності.
США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ ЛДНР

США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ "ЛДНР" 21.02.2022

США, Євросоюз і Великобританія випустили офіційні заяви через визнання Путіним "ЛДНР". Обіцяють санкції.

Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України

Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України 20.02.2022

Шарль Мішель заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що з Росією слід вести жорсткіший діалог. За його словами, Москва помиляється, якщо сподівається послабити Захід та Україну.
Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської

Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської 17.02.2022

МЗС України просить міжнародних партнерів негайно відреагувати на обстріл Станиці Луганської, під час якого снаряд бойовиків потрапив у дитсадок, в якому перебувало 20 дітей.
Чи є Україна загрозою для Росії? - Дебати в Європарламенті

Чи є Україна загрозою для Росії? - Дебати в Європарламенті 16.02.2022

Чи спричинило розширення НАТО на схід нинішню ескалацію російсько-українського конфлікту? Керівники ЄС і більшість євродепутатів вважають, що Путін боїться не військ НАТО, а демократичної України.
Президент Європейської Ради ініціює конференцію донорів на підтримку України

Президент Європейської Ради ініціює конференцію донорів на підтримку України 16.02.2022

З огляду на загрози з боку РФ президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував скликати конференцію донорів для підтримки економіки України.
Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених 19.12.2021

За посередництва Євросоюзу Азербайджан звільнив 10 вірменських військових, затриманих у листопаді цього року. У ЄС назвали це важливим жестом у вирішенні гуманітарних питань.
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