Орбан їде в Грузію попри критику виборів керівництвом ЄС

Прем'єр Угорщини їде в Грузію, де після парламентських виборів можуть спалахнути протести. Тим часом Шарль Мішель збирає лідерів Євросоюзу, щоб оцінити ситуацію та визначити подальші кроки у відносинах з країною.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їде в Грузію, повідомило в неділю, 27 жовтня, агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Згодом у грузинському уряді підтвердили, що Орбан прибуде в Тбілісі в понеділок, 28 жовтня, а у вівторок, 29 жовтня, зустрінеться з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Орбан першим зі світових лідерів привітав правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" з перемогою на парламентських виборах - одразу після оприлюднення екзитполів, які давали вкрай різні прогнози, і ще до початку офіційного підрахунку голосів.

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Шарль Мішель збирає лідерів ЄС обговорити стосунки з Грузією

Тим часом голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу обговорять парламентські вибори в Грузії на неформальній зустрічі в листопаді у Будапешті - столиці Угорщини, яка нині за ротацією головує в Раді ЄС. За його словами, "буде надана оцінка ситуації та визначені наступні кроки у наших відносинах з Грузією".

Після оцінки грузинських виборів міжнародними спостерігачами Мішель закликав Центральну виборчу комісію Грузії та інші компетентні органи влади "виконати свій обов'язок щодо швидкого, прозорого і незалежного розслідування та винесення рішення щодо порушень під час виборів і звинувачень у таких порушеннях".

"Ми повторюємо заклик до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до ЄС", - написав він у соціальній мережі X.

Нагадаємо, що грузинська опозиція вважає вибори сфальсифікованими та закликає громадян до протестів.