Один день Зеленського у Брюсселі: історичний візит

У Брюсселі Зеленського зустрічали з оркестром, стелили червоні доріжки, а проводжали оваціями. Президент України потиснув багато доброзичливих рук і пообіцяв не повертатися додому без результатів. Репортаж DW.

9 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав до Брюсселя - вперше з початку війни та вперше як президент країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Літак, на якому він прибув із Парижа разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, з оркестром зустрічали президенти Європейської Комісії та Європейської Ради, а також прем'єр-міністр Бельгії. Для Зеленського це була перша, але далеко не остання червона килимова доріжка в столиці Євросоюзу.

Вулиці, які ведуть до Європейського парламенту, куди вирушила українська делегація, були перекриті поліцейськими мопедами, а над європейським кварталом баражував вертоліт. Біля входу до будівлі парламенту президента України чекав натовп людей - політики, публіка, журналісти.

Біля входу його вже зустрічала спікерка Роберта Мецола. У своєму кабінеті вона показала Зеленському дитячі малюнки, які їй подарували в Україні - вони висять у рамці в неї на стіні. "Це ваш дім. Для нас величезна честь вітати вас тут. Ваше місце - в Європі. Своєю хоробрістю та стійкістю ви дали нам найкращий проєкт, над яким ми можемо працювати", - сказала Мецола Зеленському.

Цього дня в Європарламенті двічі звучав український гімн: коли Мецола та Зеленський позували для офіційних фото з прапорами України і ЄС, та у самій залі засідань, куди президент України впевненою ходою йшов під вітальні вигуки присутніх. Люди стояли в коридорах і на сходах, і деяким він встигав тиснути руки.

Гімн України прозвучав у Європарламенті Фото: Alain Rolland/REUTERS

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"Героям слава" в Європарламенті

Євродепутати, серед яких багато хто був у блакитному та жовтому різних відтінків, із стрічками кольорів українського прапора та навіть у вишиванках, почали аплодувати, ледве побачивши Зеленського у вікні. Його зустріли стоячи, овації та схвальні вигуки не вщухали більше хвилини. Деякі парламентарі підняли українські прапорці. В першому ряду сиділа фон дер Ляєн.

Президент виглядав зворушеним, особливо у той момент, коли у відповідь на "Слава Україні!" він почув із залу та з балкона для публіки відповідь "Героям слава!". Зеленський заплескав у долоні, і, здавалося, зробив зусилля, щоби стримати почуття.

Під час виступу Зеленського в Європарламенті Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Його приїзд до Європарламенту Мецола назвала у своїй вітальній промові історичним. Під час її виступу було видно, що Зеленському запропонували навушники, щоби послухати переклад з англійської, але він чемно відмовився.

"З початку війни ваше лідерство надихає не лише ваш народ, а й кожен куточок світу", - звернулася до президента України спікерка Європарламенту. Вона згадала про українських героїв - захисників острова Зміїний, Маріуполя, визволителів міст і сіл, та пообіцяла, що про них говоритимуть ще багато поколінь європейців. "Ваше зерно продовжує годувати світ, ви відправили рятувальників до Туреччини - ось це справжня солідарність, - зазначила вона під оплески. - Ви боретесь за цінності та ідеї, які пов'язують нас як братів та сестер, роблять нас усіх європейцями".

Овації для президента

Промова Мецоли була емоційною, але водночас вона пообіцяла забезпечити політичну волю для максимально швидкого процесу вступу України до ЄС і прискорення постачання озброєнь. "Країни Євросоюзу мають швидко забезпечити системи дальньої дії та літаки, які вам потрібні, щоб захищати свободу, яку надто багато хто приймав як належне" - сказала вона під оплески.

"Вам не потрібно тут нікого переконувати в тому, наскільки життєво важливо підтримувати Україну, - резюмувала вона. - Свобода переможе, мир запанує, ви переможете. Слава Україні!"

У своєму виступі Зеленський заявив: "Я тут, щоб захистити шлях додому всіх українців. Тільки наша обов'язкова перемога гарантує мир, свободу та кожну з наших спільних європейських цінностей". Він багато дякував за підтримку України та українців, які втекли від війни до Євросоюзу. Президент перерахував представників різних груп і професій, вказавши, що дії кожного важливі в цій "історичній боротьбі".

На його промову відреагували тривалими оваціями. Після виступу Зеленського аплодували навіть журналісти в залі для преси, які стежили за тим, що відбувається через відеотрансляцію.

Не плескав тільки Орбан

Наступна зупинка: саміт ЄС. Там президента України зустрічав президент Євроради Шарль Мішель - уже вдруге за день. Серед ошатних лідерів держав та урядів Євросоюзу, які зібралися у просторому холі для спільної фотографії, панувало таке ж пожвавлення, як серед євродепутатів. Коли черговою червоною доріжкою їм назустріч вийшов Зеленський, його зустріли оплесками. Не плескав лише один із них - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Групове фото саміту ЄС Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Засідання Євроради було закритим, але на пресконференції Зеленський повідомив, що лідери кількох країн пообіцяли йому посилити постачання озброєнь, йшлося і про винищувачі. Переговори триватимуть у двосторонньому форматі, за лаштунками також вдалося досягти позитивних результатів, але про це громадськість дізнається пізніше, пообіцяв він. "Є позитивні сигнали щодо зброї, і я хочу, щоб ці сигнали стали конкретними кроками", - наголосив президент України.

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Рішення про постачання озброєнь приймаються не на рівні ЄС, а владою країн, які до нього входять. За словами Мішеля, лідери держав-членів Євросоюзу готові надати Києву більше військової підтримки. Це підтвердила і фон дер Ляйєн. Для України треба робити більше, і буде зроблено більше, пообіцяли вони.

"Я не маю права повертатися додому без результатів. Це прагматизм, всі емоції закінчилися 24 лютого. Щоб вижити, нам потрібна ця зброя та ці гроші", - сказав Зеленський.

Україна та ЄС - "одна сім'я"

Крім військової допомоги, Євросоюз активно підтримуватиме Україну політично та дипломатично, зобов'язався Мішель: "Ми вестимемо дипломатичну та політичну боротьбу на всіх міжнародних форумах і організуємо саміт за мир".

Крім того, Брюссель допомагатиме Києву інтегрувати країну до ЄС. "Ми - одна сім'я, а члени сім'ї один одному допомагають. Ми всі зрозуміли, наскільки терміново Україні потрібна допомога", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона анонсувала нові санкції щодо РФ, під які підпадуть російські політики, військові та пропагандисти, а також нові ембарго, в результаті яких Росія недорахується ще 10 мільярдів євро в бюджеті, що має позбавити підживлення її військову машину.

Президентка Єврокомісії нагадала про спеціальну прокуратуру, що створюється в Гаазі для розслідування злочину агресії проти України, та заявила, що "наступний крок - трибунал". "Ідуть дискусії про його структуру, але ми маємо політичну волю для притягнення Росії до відповідальності. А там, де є воля, є і спосіб, і ми повинні його знайти", - зазначила вона.

Крім того, вона розповіла, що 36 міст у ЄС співпрацюватимуть з 10 містами України за спеціальною програмою підтримки та відновлення.

"Україна вкрай професійно і на високому рівні просувається на шляху реформ. Це вражає, особливо з огляду на те, що це відбувається під час війни", - сказала фон дер Ляєн. Вона запевнила, що для вступу до ЄС немає жорстких часових рамок, цей процес ґрунтується на досягненнях, тому темп залежить від країни-кандидата.

З цього приводу Зеленський пожартував, що для мотивації Збройних сил України добре було би розпочати переговори про вступ до ЄС цього року. "А коли я говорю "в цьому році", я маю на увазі 2023-й", - сказав він, сміючись. Серед журналістів теж пролунав сміх, а Мішель пообіцяв докласти максимум зусиль для досягнення консенсусу з цього приводу серед 27 країн-членів Євросоюзу.

Після пресконференції президент України взяв участь у чотирьох багатосторонніх зустрічах із главами держав та урядів країн ЄС, і його кортеж виїхав до аеропорту після 20 години за місцевим часом. "Дякую вам, друзі - тільки так я можу до вас звертатися", - сказав він на прощання.

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