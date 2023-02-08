Україна та Росія будуть головними темами саміту ЄС

На Європейській Раді 9-10 лютого обговорять нову допомогу Україні, зокрема військову, а також процес її вступу до ЄС. Ще йтиметься про санкції щодо Росії та її відповідальність за воєнні злочини, повідомили в Брюсселі.

Тема України буде пріоритетною на порядку денному саміту лідерів Європейського Союзу, який пройде 9-10 лютого в Брюсселі. На ньому йтиметься про останні події в країні, а також про подальшу допомогу Києву, передає кореспондент DW.

Загальна сума допомоги з бюджету ЄС і національних бюджетів країн-членів досягла 67 мільярдів євро, з яких 50 мільярдів виділили безпосередньо Україні, а решту передали на потреби українських біженців на території Євросоюзу, повідомив високопоставлений представник ЄС.

Військова допомога Україні також обговорюватиметься лідерами країн ЄС, зокрема надання країні винищувачів, повідомили у Брюсселі. В цьому питанні позиції держав розходяться, тож очікується дискусія на цю тему.

Санкції щодо Росії

На саміті йтиметься також про нові санкції щодо Росії, наприклад, на ядерне паливо та товари подвійного призначення, а також про штрафні заходи щодо третіх країн та організацій, які беруть участь у війні на боці РФ, як і про посилення покарання за обхід санкцій ЄС.

Очікуються подальші зрушення щодо використання заморожених на території країн Великої сімки російських активів на близько 300 мільярдів євро. Їх необхідно локалізувати та створити список перешкод на шляху до їхнього використання, щоби виробити варіанти їхнього подолання, сказав високопосадовець Євросоюзу. Він уточнив, що про конфіскацію не йдеться, оскільки це санкційний режим, після зняття якого активи мають бути повернені. Однак ефективне управління цими активами дозволило б передати Україні кілька мільярдів на відбудову, кажуть в Брюсселі.

Обговорюватиметься і питання притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

Вступ України до ЄС

Ще одна з тем засідання - процес вступу України до ЄС. "Україна показала дивовижний прогрес", - зазначив високопосадовець Євросоюзу, пояснивши, що в деяких пунктах країна за кілька тижнів досягла того, на що зазвичай йде рік чи два.

На питання, чи реалістично чекати початку переговорів про приєднання України до ЄС ще 2023 року, він відповів, що такий сценарій не можна виключити. "За три місяці до надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу багато країн-членів не могли собі навіть уявити, що це можливо", - сказав чиновник, наголосивши, що членство в ЄС надається, зокрема, і за заслуги. "Українське суспільство змінюється. Країну чекає трансформація, проте те, чого Україні вже вдалося досягти, особливо в умовах війни, - разюче", - сказав він.

Засідання Євроради пройде через тиждень після 24-го саміту ЄС-Україна. Це був перший саміт, який відбувся після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну і з того часу, як Євросоюз надав Україні статус кандидата у червні 2022 року.

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