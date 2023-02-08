У Брюсселі Зеленський проситиме пришвидшити постачання зброї

Президент Зеленський розраховує залучитися в Брюсселі 9 лютого підтримкою Європейської Ради у питанні надання Україні зброї та поспілкуватися особисто з кожним із 27 лідерів країн-членів ЄС.

Президент України Володимир Зеленський їде в Брюссель, щоб отримати підтримку Європейської Ради та пришвидшити надання Україні критично необхідної зброї. Про це розповів високопоставлений український дипломат із передової команди Зеленського, яка перебуває в Брюсселі для підготовки візиту, передає кореспондент DW.

Артилерія, танки і літаки

Співрозмовник нагадав, що під час візиту Зеленського до США наприкінці грудня минулого року, Київ отримав "домовленість про передачу Україні зенітних ракетних комплексів Patriot і значну фінансову підтримку, за яку проголосував Конгрес". "Тому президент України очікує подібних результатів, коли особисто їде в інші столиці", - сказав він. При цьому дипломат зазначив, що, "звичайно, такі рішення - не справа Євроради, а рішення країн-членів".

Очікується, що Зеленський озвучить потреби України в зброї під час саміту Євроради та поспілкується особисто з кожним із 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу.

За словами українського високопосадовця, Україна потребує передусім артилерійських систем дальнього радіусу та багато амуніції. "Нам потрібні танки, по яких уже ухвалене рішення, але жодного танку ще досі немає, тому важливо пришвидшити процес їхньої передачі, та бойові літаки", - сказав співрозмовник, наголосивши, що "для України цей і наступний місяці будуть вирішальними на полі бою".

У Києві вважають, що рішення про передачу літаків "буде ухвалене швидше, ніж рішення щодо танків". Україні наразі необхідно "кілька сотень бойових літаків". Високопосадовець висловив також припущення, що українські пілоти зможуть освоїти західні літаки протягом 10 тижнів.

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Нові санкції

Окрім цього, Зеленський закличе Єврораду до 24 лютого ухвалити десятий пакет санкцій щодо Росії, та внести до нього, зокрема, обмежувальні заходи проти "Росатому" та російських пропагандистів.

Ще одним головним меседжем Зеленського у Брюсселі стане майбутнє членство України в ЄС. За словами співрозмовника, український президент ще раз озвучить сподівання Києва розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

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