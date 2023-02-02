Вступ до ЄС: Київ розраховує почати переговори в кінці 2023

Київ розраховує отримати "потужний політичний сигнал" щодо виконання рекомендацій Європейської комісії, наданих Україні, як країні-кандидату на вступ до Європейського Союзу. Результати цієї роботи будуть представлені на завтрашньому саміті Україна-ЄС, заявив у четвер, 2 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба українського уряду.

Відкриваючи спільні консультації Кабінету міністрів України та колегії Єврокомісії в Києві, він зауважив, що за останній рік Україна досягла "надзвичайного прогресу" в питанні європейської інтеграції і впровадження пов’язаних із нею реформ. "Для досягнення наступних євроінтеграційних кроків ми завершуємо виконання семи рекомендацій Єврокомісії", - зауважив прем'єр.

Шмигаль сподівається, що навесні Єврокомісія надасть формальну оцінку прогресу виконання Україною рекомендацій разом із додатковими пропозиціями, за умовами виконання яких вона зможе рекомендувати Європейській раді розпочати переговори з Україною про її вступ до ЄС наприкінці 2023 року.

Своєю чергою віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зауважила, що Київ розраховує на "позитивні рішення" щодо виконання рекомендацій ЄС вже у жовтні, повідомляє "Інтерфакс Україна".

Київ розробить програму адаптації законодавства до норм ЄС

Шмигаль також подякував європейським партнерам за надані оцінки рівня наближення українського законодавства до правової системи ЄС. "Зі свого боку плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство. Буде зроблена оцінка до кожного з 35 розділів", - наголосив прем'єр.

Він додав, що на базі цієї оцінки буде розроблена Національна програма адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Україна хоче збільшити імпорт електроенергії з ЄС

Під час засідання, в якому також взяли участь президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), Шмигаль також наголосив, що Україна сподівається на активізацію співпраці з ЄС в питаннях відновлення та трансформації українського енергетичного сектору.

Зокрема, Київ хоче розширити можливості імпорту електроенергії з європейських країн до 2 гігават та залучити підтримку проєктів з децентралізації енергосистеми. "Наприклад, започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами", - пояснив прем'єр.

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