Україна хоче збільшити імпорт електроенергії з ЄС

Наразі ліміт імпорту електроенергії з ЄС в Україну становить 500 МВт, у Києві просять збільшити його у два-три рази.

На тлі атак РФ на енергетичну інфраструктуру Україна розраховує на збільшення імпорту електроенергії з ЄС в два-три рази. Про це голова національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у ефірі телемарафону за підсумками зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон 1 листопада.

"Наразі 500 МВт - це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим - 1000-1500 МВт", - сказав Кудрицький.

Він також зазначив, що держава потребує допомоги для заміни пошкодженого російським обстрілом обладнання підстанцій, тому він попросив Сімсон про координацію такої допомоги з боку Євросоюзу. Кудрицький зауважив, що єврокомісарка "була однією з ключових фігур, яка допомогла у березні цього року поєднати українську енергосистему з європейською".

Міжнародна рада задля протидії викликам в енергетиці

При міністерстві енергетики України створено міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня, повідомили в міненерго України ввечері у вівторок. Основною її метою є підтримка України в протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії.

Перше засідання консультативної ради відбулося 1 листопада в Києві під співголовуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Участь у засіданні онлайн також узяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великобританії, США, а також секретаріату Енергетичного співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства.

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