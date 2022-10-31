Кулеба про ракетні удари: Росія воює з мирним населенням

Унаслідок чергових ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі України в низці міст зникло електро- і водопостачання. Одна збита ракета впала в Молдові.

Масовані ракетні удари, які Росія завдала по критичній інфраструктурі України в понеділок, 31 жовтня, є свідченням її бажання нищити цивільних українців. "Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Унаслідок російських обстрілів зазнали шкоди об'єкти енергетичної інфраструктури в низці регіонів і великим міст, зокрема в Києві та області, Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді, Харкові, а також на Буковині, Черкащині та Кіровоградщині. У Вінницькій і Хмельницькій області уламки ракет, збитих силами протиповітряної оборони, впали на цивільні об'єкти.

В українському МЗС вважають, що ці обстріли - чергове свідчення того, що РФ не хоче діалогу і мирного врегулювання. "Росія не зацікавлена ні в мирних переговорах, ні в глобальній продовольчій безпеці. Єдина мета Путіна - смерть і руйнування", написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

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В низці міст зникла вода і живлення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілів був пошкоджений енергооб’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві. В частині районів столиці зникло електро- і водопостачання.

У Харкові після обстрілів зупинилося метро та електротранспорт, також почалися перебої з постачанням електроенергії і води в будинки. У Запоріжжі також почали відключати енергопостачання.

В більшості регіонів інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, однак вже підтверджено, що є постраждалі на Київщині. "Внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі", - повідомив керівник Нацполіції в області Андрій Нєбитов.

Українців попередили про екстрені відключення

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, однак українців вже попереджають, що у понеділок будуть відключення електроенергії, які можуть торкнуться навіть тих регіонів, які не постраждали від ударів. "Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії!" - повідомив в Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

До відключень закликали готуватися і очільники низки регіонів.

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Російська ракета впала в Молдові

За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України, всього в понеділок росіяни випустили по Україні понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Щонайменше 44 з них збили українські сили ППО.

Водночас одна зі збитих ракет впала на околиці молдавського села Наславча, на кордоні з Україною, повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови. Ця ракета була націлена на Дністровську гідроелектростанцію на території України. Жертв та постраждалих немає, але в кількох будинках були вибиті вікна.

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