РФ атакувала ракетами та дронами енергооб'єкти України

Росія випустила по Україні шість крилатих ракет і дрони. Частину об'єктів вдалося збити, але є влучання по об'єктах енергетики.

РФ атакувала вдень 20 жовтня Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією: з бомбардувальників-ракетоносців Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Українські військові повідомили про збиття чотирьох ракет.

"Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети - збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Також Росія атакувала Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. "Станом на 15:30 десять баражуючих боєприпасів було знищено", - йдеться у повідомленні.

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Влучання по об'єктах енергетики

Під час денної атаки зазнали ушкоджень два енергетичні об'єкти, повідомила пресслужба компанії ДТЕК. "Таким чином за сьогоднішній день від атак терористів постраждало вже три підприємства компанії. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок удару обладнання підприємств зазнало суттєвих ушкоджень, але повністю оцінити ступінь пошкоджень можна буде пізніше. У компанії не уточнюють, які об'єкти атакували.

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Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Також росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, поінформував очільник ОДА Сергій Борзов.

У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі. "Сьогодні з 00:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", - повідомили в Львівобленерго.

Дрони у Чернігові і п'ять ракет над Києвом

За даними очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, у Чернігові ППО збила безпілотник Shahed-136. Унаслідок атаки дронів-камікадзе в місті троє людей дістали поранення. "Двоє з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тим часом у Києві ППО збила кілька російських ракет, повідомив мер міста Віталій Кличко. Також ворожі об'єкти було збито у Київській області, серед яких дрони Shahed, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба у Telegram. Заступник голови оборонного комітету в парламенті Юрій Мисягін наголосив, що на Київщині знищено п'ять із п'яти ракет.