Росія хоче блекаут в Україні, але чи вийде?

Перед початком опалювального сезону Росія вдалася до енергетичного терору в Україні. Прагнучи завдати максимальної шкоди українським енергетичних об’єктам, російська армія масовано обстрілює ТЕС, ТЕЦ та енергомережі.

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Удари по всьому ланцюгу постачання

Тільки 10 жовтня було пошкоджено одинадцять критично важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах та Києві, що призвело до відключення електроенергії в кількох областях та українській столиці. На наступний день,11 жовтня, обстріли повторилися - сталися і повторні влучання ракет там, де за добу енергетикам вдалося відновити пошкодження. Зокрема, світло повторно зникло у Львові після того, як енергомережу оперативно відремонтували після прильотів напередодні. "Цинізм полягає у тому, що було завдано ударів по всьому ланцюгу постачання - це і системи розподілу електроенергії, і генерація. Мета ворога - ускладнити можливість перепідключення постачання електроенергії з інших джерел", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він наголосив, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетичну систему України за увесь час війни.

Після масованої ракетної атаки Росії Львів повністю залишився без світла Фото: Roman Baluk/Reuters

Енергетики працюють 24/7

Уряд у Києві пообіцяв, що ремонтні та відновлювальні роботи здійснюватимуться оперативно, аби українці не відчули на собі наслідків російських ударів по енергообєктам. "Головна мета цих військових злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла і тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, щоб якомога швидше відновити всі об'єкти", - написав премєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Увечері 10 жовтня Національна енергокомпанія (НЕК) "Укренерго" відновила енергопостачання у більшості регіонів, де воно зникло внаслідок масштабного та безпрецедентного ракетного обстрілу магістральних мереж. Однак енергетики наголошують, що їм знадобиться ще кілька днів для відновлення зруйнованих РФ мереж ."Ніхто в Європі не робив того, що доводиться робити нам під час цієї війни. З такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Наші бригади працюють 24/7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати електрику всім споживачам", - повідомив голова компанії Володимир Кудрицький, слова якого наведено у повідомленні на Facebook-сторінці "Укренерго". В міністерстві енергетики України заявили, що міжнародні партнери надають Україні гуманітарну підтримку у відновленні зруйнованого російськими ракетними ударами електроенергетичного сектора країни.

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Допомога споживачів в найкритичніший момент

Водночас людей попросили знизити споживання електроенергії в часи пікових навантажень на об’єднану енергосистему з 17-ї до 22-ї години, аби "Укренерго" змогло забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Споживачів просили відмовитися у цей час від використання прасок, пральних машин, бойлерів, обігрівачів, кондиціонерів. І це спрацювало. Як повідомив Денис Шмигаль, українці 10 жовтня добровільно спожили на 10 відсотків менше електроенергії. При цьому жителі Києва та Київської області заощадили ще більше. "У вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5 відсотка, ніж у звичайний осінній день. Це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило диспетчерському центру "Укренерго" збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Українці 10 жовтня добровільно спожили на 10 відсотків менше електроенергії - Шмигаль Фото: Jens Niering/picture alliance

Водночас генеруючі енергокомпанії попередили, що не виключені планові відключення електроенергії, якщо виникне дефіцит потужностей. Приватна компанія ДТЕК розробила та оприлюднила детальні графіки обмеження подачі електроенергії, зокрема у Києві. Вони передбачають поетапне відключення електроенергії жителям столиці в три черги у проміжку з 8-ї ранку до опівночі. У ДТЕК попередили, що відключення можуть тривати до чотирьох годин. "Ми розділили всі адреси міста на 3 черги і будемо обмежувати постачання світла почергово. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему", - пояснили в ДТЕК.

При цьому, міністр енергетики Галущенко, вважає, якщо і надалі свідомо обмежувати користуванням електроприладами в часи пікових навантажень на енергосистему, то планових відключень електроенергії вдасться уникнути. "Цей осінньо-зимовий період буде складним – і всі вчора побачили, чим саме. Тому розумне споживання електроенергії і тепла має стати нашою новою звичкою", - наголосив Галущенко.

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Експорт електроенергії призупинено, імпорт не планується

Окрім цього Україна вирішила відмовитися від експорту електроенергії в європейські країни задля стабілізації власної енергосистеми. "Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив Герман Галущенко. Як відомо, 10 жовтня під час масових російських обстрілів чотири російські ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС, яка знаходиться в Івано-Франківській області на перетині ліній електропередач, що з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Звідти електроенергія йде на експорт до Європейського Союзу.

При цьому Україна поки не просила аварійної допомоги у європейських країн для стабілізації енергопостачання, порушеного внаслідок масованих атак російськими військовими енергетичної інфраструктури. Як повідомили в НЕК "Укренерго", український оператор має можливість запросити аварійну допомогу будь-якої миті, оскільки підписано відповідні угоди з операторами системи передачі сусідніх європейських країн.

Водночас в "Укренерго" висловили впевненість у тому, що Україна зараз не потребує імпорту електроенергії. "Обмеження споживання у Києві та центральному регіоні пов'язане не з дефіцитом ресурсу, а з пошкодженням інфраструктури, і необхідне для того, щоб ремонтники швидше закінчили відновлювальні роботи. Аварійну допомогу не запитували вчора і не плануємо зараз. Енергосистему вдалося збалансувати самотужки і за рахунок внутрішніх ресурсів ", - цитує інформаційно-аналітичний портал "Енергореформа" пресслужбу НЕК "Укренерго".