Чи зможе українська енергосистема працювати без ЗАЕС?

За даними Національної енергокомпанії "Укренерго", в українській енергосистемі від 50 до 60 відсотків електроенергії виробляють атомні електростанції. В Україні нині діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Найпотужнішою з них є Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) з шістьма енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт, яка вже майже пів року перебуває під російською окупацією. Вона є найбільшою атомною електростанцією не тільки в Україні, а й у всій Європі. За словами очільника державного оператора атомних станцій НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, до війни ЗАЕС виробляла майже половину електроенергії, яку генерують атомні електростанції України.

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Від'єднати ЗАЕС від української мережі і підключити до російської не вийде?

За інформацією "Енергоатома", російські війська використовують Запорізьку АЕС як майданчик для зберігання своєї зброї та військової техніки, періодично обстрілюють станцію та місто Енергодар, що розташоване поблизу, загрожуючи своїми діями безпеці ЗАЕС та навколишнім населеним пунктам.

"Російські військові обстрілюють ЗАЕС, щоб знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України", - зазначається на сайті "Енергоатому". Натомість у Москві звинувачують в обстрілах Україну та заявляють, що російські війська "охороняють" ЗАЕС.

Як повідомляла Державна інспекція ядерного регулювання України, 25 серпня, в результаті бойових дій в районі Запорізької АЕС, двічі відбулося відключення останньої, четвертої, повітряної лінії зв'язку електростанції з енергосистемою України ПЛ-750 кВ "Дніпровська" з подальшим відключенням від мережі двох атомних блоків. Інші лінії були пошкоджені під час обстрілів ще раніше. В "Енергоатомі" тоді заявили про перше в історії станції відключення ЗАЕС від мережі. Однак персоналу станції вдалося швидко відновити підключення до української енергомережі та виробництво електроенергії для потреб України.

Озброєний російський солдат біля ЗАЕС (архівне фото) Фото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance

ЗАЕС не працює на повну потужність з моменту окупації, розповіла DW Марія Цатурян, очільниця департаменту комунікацій і міжнародного співробітництва Національної енергокомпанії "Укренерго", що є оператором об’єднаної енергосистеми України. "Працюють два, а іноді три блоки, з неповним навантаженням третього. Інформація про те, скільки саме станція генерує електроенергії в українську енергосистему, є закритою інформацією в умовах воєнного стану ", - пояснила вона.

Водночас Цатурян переконана, що російським окупантам не вдасться відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми з подальшою інтеграцією в російську енергомережу через енергомережу Криму, оскільки це технічно складно. Ще 24 лютого цього року Україна розсинхронізувала свою енергомережу з російською енергосистемою та в середині березня повністю синхронізувала її з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. "Для того, щоб ЗАЕС безпечно від'єднати від української енергосистеми і безпечно з’єднати з енергосистемою окупованого Криму, треба зробити технічно складну розсинхронізацію і далі синхронізувати з іншою, відключаючи лінію за лінією. При цьому має зберігатися єдина частота в енергосистемі у 50 герц, інакше в системі можуть бути проблеми чи аварії", - пояснила Марія Цатурян.

Експорт електроенергії

Попри те, що інформація про частку електроенергії, виробленої під час війни Запорізькою АЕС, не оприлюднюється, опитані DW експерти наголошують на критично важливій ролі станції в енергосистемі країни, враховуючи, що Україна нині експортує електроенергію в ЄС. "Запорізька АЕС Україні критично потрібна, оскільки без неї ми не зможемо виконати взяті на себе зобов'язання з експорту електроенергії за кордон. Адже електроенергія, яка виробляється, буде спрямовуватися виключно на забезпечення опалювального сезону", - каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. На це вказують і експерти аналітичного центру DiXi Grouр, що досліджує енергетичний ринок України. "Експорт електроенергії - це підтримка енергетичного сектору, аби компенсувати енергетикам знижені ціни на електроенергію для населення. Для економіки нам потрібна ця атомна станція", - констатує президентка DiXi Grouр Олена Павленко.

Україна почала підготовку до синхронізації з ENTSO-E з 2017 року. Фото: Mykola Tys/SOPA/ZUMA/picture alliance

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З червня 2022 року Україна почала експортувати електроенергію до ЄС за напрямком Румунії та Словаччини. За даними "Укренерго", за цей час від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС компанія має отримати понад 2,5 мільярда гривень. Кошти спрямують на підготовку до опалювального сезону: закупівлю вугілля, ремонт енергоблоків електростанцій та мереж.

Опалювальний сезон без ЗАЕС можливий

Якщо очікуваних грошей від експорту електроенергії не буде, то підготуватися до опалювального сезону буде складно, зауважують експерти. "Ми пропрацювали кілька сценаріїв проходження опалювального сезону. Є базовий, що передбачає включеність ЗАЕС в енергосистему України, і кілька песимістичних сценаріїв без ЗАЕС чи будь-якого енергоблоку будь-якої станції. В такому разі буде непростий опалювальний сезон, але пройти його можливо", - зазначає очільниця департаменту комунікацій і міжнародного співробітництва Національної енергокомпанії "Укренерго" Марія Цатурян.

Водночас президентка DiXi Grouр Олена Павленко наголошує, що навіть якщо ЗАЕС не генеруватиме електроенергію в українську енергосистему, то опалювальний сезон в Україні буде ускладненим, однак є кілька факторів, що зможуть його полегшити. "Через те, що багато людей виїхало, великі підприємства зупинені, споживання електроенергії в Україні впало на 35 відсотків. Якщо не буде людського фактору, коли всі різко повернуться додому взимку, то опалювальний сезон ми можемо пройти і без генерації ЗАЕС", - вважає Павленко.

Водночас опиитані DW експерти відзначають, що на Запорізьку АЕС "зав'язане" електропостачання Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, а також частини Донецької та Харківської областей, і якщо російські окупаційні війська здійснюватимуть провокації чи небезпечні експерименти з перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми, то частина цих областей може залишитися без електроенергії і їх доведеться в аварійному режимі перелаштовувати на інші резервні потужності української об'єднаної енергомережі.

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