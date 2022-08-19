 Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, може зазнати військової атаки. Згідно з Женевською конвенцією, за певних умов це не підпадає під заборону.

Росія захопила ЗАЕС ще в березні (архівне фото)

Росія захопила ЗАЕС ще в березні (архівне фото)

Армія РФ окупувала Запорізьку АЕС на півдні України ще в березні, а з кінця липня там регулярно фіксуються обстріли. Київ і Москва покладають відповідальність за обстріли один на одного. Така ситуація спричинила побоювання атомної катастрофи на найбільшій АЕС Європи. Рада безпеки ООН нещодавно провела екстрене засідання щодо ситуації на ЗАЕС, але до якогось рішення так і не змогла наблизитися.

Це не перший раз у цій війні Росії проти України, коли постає питання ядерної безпеки. При цьому йдеться не лише про ймовірне застосування ядерної зброї, а й, як російський президент Володимир Путін відкрито висловився, про АЕС як військові цілі.

Надзвичайно точні правила

Що стосовно цього каже міжнародне право? Женевська конвенція 1949 року і її пізніші додаткові протоколи регулюють перебіг збройних конфліктів і мають обмежувати їхній вплив. У першому додатковому протоколі від 1977 року в статті 56 йдеться про захист закладів і об'єктів, які містять небезпечні складові. При цьому, крім дамб і гребель там чітко вказуються й АЕС.

Оскільки Росія та Україна є підписантами угоди і не висловлювали жодних зауважень до першого додаткового протоколу, то ці правила діють для обох країн.

Підписання Женевської конвенції 1949 року. У додатковому протоколі від 1977 року було визначено також правила щодо АЕС під час війни

Підписання Женевської конвенції 1949 року. У додатковому протоколі від 1977 року було визначено також правила щодо АЕС під час війни

І ці правила вражають своєю детальністю. У принципі, атомні електростанції не можуть бути атаковані, згідно з пунктом 1, "навіть тоді, коли вони подаються як військові цілі, за умови, що така атака може вивільнити небезпечні сили і у такий спосіб призвести до тяжких втрат серед цивільного населення". Безсумнівно, тут мається на увазі радіоактивне опромінення.

Тут ідеться про один з базових принципів міжнародного гуманітарного права, як це конкретизується в Женевській конвенції: розрізнення між військовими і цивільними цілями. Відповідно до цього, лише військові цілі можуть бути атаковані, та й то лише за певних умов. Цивільне населення має бути захищеним у будь-якому разі. 

АЕС для підтримки воєнних дій

З цього пункту випливає також те, що АЕС не в кожному випадку є табу, а лише тоді, коли "така атака може вивільнити небезпечні сили і у такий спосіб призвести до тяжких втрати серед цивільного населення". Це означає, якщо внаслідок нападу не очікуються важкі втрати серед цивільного населення, то за певних умов атака може дозволятися. 

Другий абзац визначає, за яких саме обставин це може бути. Зокрема, якщо електростанції "постачають електричний струм для регулярної, значущої та безпосередньої підтримки воєнних дій і якщо такий напад є єдиним практичним можливим засобом, щоб припинити цю підтримку".

Читайте також: Чи стане Запорізька АЕС новим Чорнобилем? 

Перший пункт, звісно, можна інтерпретувати по-різному. Майже кожна АЕС постачає електроенергію у часи війни як до цивільних споживачів, так і для здійснення воєнних дій. Розмежування тут навряд чи можливе. Але чи забезпечує вона "значущу" підтримку для воєнних дій? Тож, чи розцінювати АЕС як правомірну військову ціль, чи ні, залежить від того, як на це дивитися.

Головна мета: захист цивільного населення

Складно також довести, що атака є "єдиним практично можливим засобом", щоб покласти край воєнним діям. У будь-якому разі, ймовірний нападник має спершу все зважити і врахувати принцип доцільності: чи тут явно переважає військова користь? Які наслідки матимуть мої дії для цивільного населення? І чи немає легшого способу вивести АЕС з ладу? Наприклад, пошкодити лінії електропередач, щоб АЕС не могла більше постачати струм, але водночас, щоб не було витоку радіації. Хоча, звісно, перебої з електропостачанням для населення, особливо взимку, можуть мати дуже серйозні наслідки.

ЗАЕС має шість енергоблоків. Її потужність становить 5700 МВт (архівне фото)

Запорізька АЕС має шість енергоблоків. Її потужність становить 5700 МВт (архівне фото)

Але навіть якщо обставини і слугують виправданням для нападу, абзац 3 додаткового протоколу визначає, що "цивільне населення (...) продовжує мати право на будь-який захист, що надається міжнародним правом". Тому нападник все одно муситиме зробити все можливе для захисту цивільного населення від опромінення, наприклад, організувавши евакуацію в прилеглі регіони. 

Обмежена користь у конкретному випадку

Релевантним для конфлікту довкола ЗАЕС є й абзац 5: "Сторони, які беруть участь у конфлікті, намагаються не створювати жодних військових цілей поблизу названих у першому абзаці об'єктів". Україна закидає Росії, що вона військово "окопалася" на АЕС, використовуючи її фактично як захисний щит, щоб не наражатися на український вогонь. І навпаки - представник російських окупантів у регіоні Володимир Рогов нещодавно закинув Києву, що поблизу АЕС і у житлових районах був потужний обстріл з боку українських військ з американських гаубиць.

Читайте також: Запорізька АЕС вийшла з-під контролю: до чого призвела окупація

Обмеження заборони встановлювати військові цілі поблизу АЕС формулюється і так: "Об'єкти, встановлені лише з метою  захисту об'єктів від нападів, є дозволеними і їх не можна атакувати". Безсумнівно, Росія буде пояснювати присутність свого війська біля АЕС суто міркуваннями оборони.

Висновок: держави, які підписали Женевську конвенцію та її додаткові протоколи, а до них належать і Росія, і Україна,  поставили собі високі бар'єри для нападів на атомні електростанції. Однак вони не повністю виключені, навіть якщо припустимі обставини визначені дуже вузько.

Попри все, практичний вплив статті 56-ї 1-го додаткового протоколу до Женевської угоди є обмеженим. Адже питання, чи ці обставини у конкретному випадку наявні чи ні, переважно залишається питанням інтерпретації. Крім того, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і може завадити запровадженню будь-яких можливих санкцій ООН за порушення норм міжнародного права.

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022)

 

  • Пам'ятник Тарасові Шевченку у Бородянці

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Розстріляний Шевченко

    Розстріляний військами РФ пам'ятник поетові Тарасу Шевченку в Бородянці. Весною це селище під Києвом зазнало численних ударів російської авіації та артилерійських обстрілів. Більшість будівель зруйновані, понад 80 мирних мешканців загинули під завалами чи були розстріляні військовими РФ.

  • Літак АН-225 Мрія

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Убита "Мрія"

    Наприкінці березня російські війська атакували з повітря Гостомельський аеродром у Київській області, внаслідок чого був зруйнований літак АН-225 "Мрія". Його створили в 1988 році для перевезення надважких і габаритних об'єктів, зокрема, космічної промисловості, а в 2004 році літак внесли до Книги рекордів Гіннеса за 240 рекордів.

  • Храм святого апостола Андрія Первозванного у Бучі

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Архітектурний свідок трагедії у Бучі

    Після окупації військами РФ Бучі на Київщині у братській могилі біля Храму святого апостола Андрія Первозваного знайшли тіла понад 100 цивільних мешканців. Майже всі - з вогнепальними чи осколковими пораненнями, деякі - зі зв'язаними руками та ногами, переламаними кістками та іншими слідами тортур.

  • Стадіон у Чернігові

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Стадіон у Чернігові - жертва двох воєн

    Стадіон, зведений у Чернігові в 1936 році, суттєво постраждав від бомбардувань у роки Другої світової війни. У 1960-х його відновили та присвоїли ім'я космонавта Юрія Гагаріна, який відвідав стадіон особисто. Під час облоги Чернігова на початку березня 2022 року російські війська розбили його 500-кілограмовими фугасними бомбами.

  • Музей Григорія Сковороди

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Дому Григорія Сковороди більше немає

    На початку травня російський снаряд влучив у будівлю ХVIII століття, яка свого часу була домом для Григорія Сковороди. У 1970-х роках будівля у селі Сковородинівка на Харківщині стала літературно-меморіальним музеєм українського філософа.

  • Меморіальний комплекс у Дробицькому Яру

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Друга трагедія Дробицького Яру

    Артилерійські обстріли з боку РФ пошкодили наприкінці березня меморіальну менору в Дробицькому Яру. На початку 1940-х років це урочище на Харківщині стало свідком Голокосту, а в 2002 році там відкрили меморіальний комплекс пам'яті жертв масових розстрілів нацистами.

  • Майдан Свободи у Харкові

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Відновленню не підлягає: Майдан Свободи у Харкові

    Майдан Свободи в Харкові - найбільша площа України, шоста - в Європі та 12-та - в світі. У 2008 році там виступив перед 300-тисячним натовпом легендарний гурт Queen. У перший тиждень повномасштабної війни проти України війська РФ випустили по Майдану ракети "Калібр", що забрали життя 10 та травмували 20 людей. Історична будівля обласної державної адміністрації не підлягає відновленню.

  • Драматичний театр у Маріуполі

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Там були діти: російська авіабомба влучила в драмтеатр у Маріуполі

    У драматичному театрі в Маріуполі на Донеччині сотні мешканців ховалися від російських бомбардувань. З обох боків будівлі на асфальті великими літерами написали слово "Діти". У березні війська РФ скинули на театр надпотужну авіабомбу. Центральна частина будівлі знищена повністю. Під завалами загинули близько 600 людей.

  • Металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Остання цитадель Маріуполя

    Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі був одним із найбільших виробників чавуну і сталі в Європі. Підприємство займає площу в 22 рази більшу за Ватикан. Укриття заводу більше двох місяців були прихистком для понад тисячі місцевих жителів і військових. Щоби змусити останніх скласти зброю, РФ тижнями штурмувала "Азовсталь" та закидала ракетами з моря, повітря і землі.

  • Свято-Успенська Святогірська Лавра на Донеччині

    Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

    Зруйновані храми Свято-Успенської Лаври

    Свято-Успенська Святогірська Лавра на Донеччині - одна з трьох православних лавр в Україні. Навесні 2022-го від обстрілів солдатами РФ і вибухових хвиль був ушкоджений Успенський собор й приміщення монастиря, в яких проживали ченці й біженці. На початку травня артилерійським ударом РФ зруйнувала освітній осередок лаври - Свято-Георгіївський скит.

    Автор: Віолетта Чайковська


Також за темою

UN Secretary-General Antonio Guterres (C) waves next to Ukraine minister of infrastructure Oleksandr Kubrakov (R) during his visit of Odessa's port on August 19, 2022, amid Russian invasion of Ukraine. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Генсек ООН закликав Росію не відключати ЗАЕС від української енергосистеми 19.08.2022

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що "електроенергія з Запоріжжя - це українська електроенергія". Він закликав дотримуватися цього принципу.

A view shows the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in the Zaporizhzhia region, Ukraine August 4, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки 06.08.2022

На ЗАЕС після обстрілів відключили 4-й енергоблок. ЗМІ повідомиляють про можливе мінування станції військовими РФ.

Water jets spring from pipes leading to cooling towers as part of the essential service water system (ESWS) at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Enerhodar, Zaporizhzhia Region, southeastern Ukraine, July 10, 2019. Ukrinform. Zaporizhzhia NPP: EuropeÖs largest nuclear power plant PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xDmytroxSmolyenkox

Чи стане Запорізька АЕС новим Чорнобилем? 10.08.2022

Ситуація навколо Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем армії РФ, загострилася. Експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк про загрози, що нависли над ЗАЕС.

Реклама

Докладно

Росія захопила ЗАЕС ще в березні (архівне фото)

Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

ЗАЕС може зазнати нападу. Згідно з Женевською конвенцією, за певних умов це не підпадало би під заборону.  

Зерновий термінал у порту Одеси

Місяць зернової угоди: невизначеність залишається

Експорт зерна з України повільно набирає обертів. Але українські фермери поки не можуть зітхнути з полегшенням.  