Західні лідери вимагають інспектування ЗАЕС представниками МАГАТЕ

Глави держав і урядів Німеччини, США, Франції та Великобританії вимагають якнайшвидшого інспектування Запорізької АЕС (ЗАЕС) представниками МАГАТЕ. Таку вимогу вони оголосили за підсумками проведених у неділю, 21 серпня, перемовин, повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Водночас Олаф Шольц (Olaf Scholz), Джо Байден, Еммануель Макрон та Борис Джонсон закликали до "військової стриманості" навколо атомної електростанції, додав речник уряду ФРН.

ЗАЕС з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, а з кінця липня станція неодноразово зазнавала обстрілів. Зараз є побоювання, що такі обстріли можуть призвести до ядерної катастрофи на найбільшій у Європі атомній електростанції. Москва та Київ покладають відповідальність за обстріли одне на одного.

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За словами речника уряду Німеччини, Байден, Шольц, Макрон і Джонсон також домовилися продовжити підтримку України задля "тривалої протидії російській агресії".

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Ще однією темою перемовин стала ситуація на Близькому Сході, йдеться у заяві. Основними питаннями цієї теми були переговори щодо міжнародної ядерної угоди з Іраном та "поведінка" Тегерана в регіоні. Переговори про поновлення ядерної угоди 2015 року наразі перебувають у заключній фазі.