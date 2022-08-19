Генсек ООН закликав Росію не відключати ЗАЕС від української енергосистеми

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у п'ятницю, 19 серпня, закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС від енергетичної системи України. "Очевидно, що електроенергія з Запоріжжя - це українська електроенергія… І цього принципу потрібно повністю дотримуватися", - сказав він під час візиту до морського порту в Одесі.

Напередодні Гутерріш обговорив ситуацію довкола ЗАЕС під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові. Український лідер закликав ООН забезпечити безпеку цього об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ, йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Загроза зупинки ЗАЕС

Того ж дня українська державна енергетична компанія "Енергоатом" заявила, що росіяни планують 19 серпня зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему. В українській енергокомпанії попередили, що сили РФ обмежили доступ персоналу до станції, залишивши там тільки критичних фахівців.

До цього російська влада заявляла, що може зупинити роботу п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до повної зупинки роботи станції у разі, "якщо не припиняться обстріли об'єкта".

Нагадаємо, з березня ЗАЕС в Енергодарі перебуває під контролем сил РФ. Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілах ядерного об'єкта. Міжнародна спільнота закликає до припинення обстрілів та просить Росію надати доступ представникам МАГАТЕ до ЗАЕС для з'ясування безпекової ситуації.