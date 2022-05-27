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Енергодар

Енергодар - місто в Україні, в Запорізькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енергодар".

Місто було засноване 1970-го року разом з початком будівництва Запорізької ТЕС. У 1980-х роках поруч з містом збудували Запорізьку АЕС, яка вважається найбільшою атомною електростанцією в Європі. До початку війни Росії проти України Енергодар нараховував понад 50 тисяч жителів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Перевиховання та повернення у 1990-ті: що відбувається на окупованому Запоріжжі

"Перевиховання" та повернення у 1990-ті: що відбувається на окупованому Запоріжжі 27.05.2022

З березня значну частину Запорізької області захопили російські військові. Як змінилося життя українців в окупації, читайте в розповідях очевидців.

В Енергодарі російські окупанти жорстоко розігнали мирний мітинг (02.04.2022) 02.04.2022

Жителі окупованого Енергодара вийшли на мирний мітинг на підтримку України. Російські військові жорстоко розігнали людей. Є постраждалі. Ось що відбувається в місті.

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви 02.04.2022

В Енергодарі Запорізької області російські війська обстріляли проукраїнський мітинг. Щонайменше четверо цивільних поранені.
Енергоатом: Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС" 04.03.2022

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими 04.03.2022

Пожежу, що спалахнула після обстрілів на найбільшій у Європі - Запорізькій АЕС, загасили. Загрози радіації немає. Контроль над територією АЕС захопили російські військові.
На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ

На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ 04.03.2022

Потужні обстріли російськими військовими найбільшої в Європі АЕС в українському Енергодарі зачепили перший енергоблок. На станції спалахнула пожежа, до ліквідації якої вогнеборцям не дають доступу.

Як мешканці українських міст чинять опір (03.03.2022) 03.03.2022

Мешканці українських міст, відверто наражаючись на небезпеку та з голими руками, виступають проти російських військових. Запеклий опір так званим "миротворцям" Путіна чинять у багатьох населених пунктах.
Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео)

Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео) 04.10.2018

Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож, вирішив перевірити: чи не прикривається влада щорічними ремонтами, аби заробити на них. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes.

#LocalHeroes: як ремонт доріг у Енергодарі контролюють (04.10.2018) 04.10.2018

Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож вирішив перевірити: чи влада не прикривається щорічними ремонтами, аби заробити на них. Результати його не здивували. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes.