Енергодар - місто в Україні, в Запорізькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енергодар".

Місто було засноване 1970-го року разом з початком будівництва Запорізької ТЕС. У 1980-х роках поруч з містом збудували Запорізьку АЕС, яка вважається найбільшою атомною електростанцією в Європі. До початку війни Росії проти України Енергодар нараховував понад 50 тисяч жителів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.