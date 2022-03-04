"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС"

Deutsche Welle: В якому зараз стані Запорізька атомна електростанція, скільки енергоблоків працює і чи є постраждалі серед співробітників?

Петро Котін: Зараз у нас працює один енергоблок (з шести - Ред.) на атомній електростанції. До початку бомбардування працювали три. В період, коли були обстріли, ми два енергоблоки зупинили, тому що реакторні установки на цей час потрібно було перевести у найбільш безпечний стан - це холодна зупинка. Таким чином ми два блоки почали зупиняти й переводити в холодний стан, а один енергоблок у нас досі працює.

Місто Енергодар - це переважно працівники станції та їхні родини. Вони три дні стримували цю колонну російської військової техніки на блокпосту на в'їзді в місто і не дозволяли окупантам потрапити в місто і на територію станції. Але врешті-решт вони пройшли через людей. Є жахливі знімки того, що лишилося від того блокпосту. Потім у місті працювали диверсійні групи, зараз вони їздять містом на своїх БТР-ах, займають адміністративні будівлі. Після цього 100 одиниць техніки, включаючи танки пішли на майданчик АЕС.

Вони розпочали стрільбу в 1:42, а закінчили о 4:30. Весь цей час безперервно обстрілювали територію станції. Десь о 4:30 вони вибили захист, і тоді спротив був зломлений, російські окупанти зайшли на територію станції, і з того часу Запорізька АЕС працює під контролем окупаційних російських сил.

Обстріл Запорізької АЕС в ніч на 4 березня 2022 року

Вони дозволили персоналу прибути на свої місця і продовжувати роботу, потім з ними була погоджена зміна персоналу станції, персонал замінили о 12-й годині, попередня зміна пропрацювала майже добу під обстрілами.

У нас там працювала Нацгвардія, захищала атомну станцію, також працювали захисники тероборони. Маємо на жаль втрати: три військовослужбовця вбиті, два поранені, один - дуже важко. За неперевіреною інформацією, але з високою імовірністю, один танк в окупантів був також знешкоджений нашими бійцями разом з екіпажем.

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"Акт ядерного тероризму"

Яка саме будівля постраждала під час обстрілів і горіла, яку видно на поширеному відео?

Вони підійшли до адміністративної будівлі та прохідної на станцію, почали стріляти по адмінкорпусу, де знаходиться керівництво і також по прохідній, через яку заходять вантажі й працівники. Також зафіксовані постріли безпосередньо по об'єктах: один постріл по першому енергоблоку і також була пошкоджена так звана "брудна естакада", яка з'єднує енергоблоки зі спецкорпусами, і якою йде радіоактивна речовина з блоків у спецкорпуси і навпаки.

Також вони стояли безпосередньо перед адміністративною будівлею й гатили по будівлі навчально-тренувального центру. Там три корпуси, центральний ще добудовувався і ось вони вирішили саме цей недобудований корпус знищити. І саме ця пожежа, яку видно на відео, - це горіла будівля навчального центру.

Запорізька АЕС в мирний час (архівне фото)

Найнебезпечніше, звісно, удар по енергоблоку і те, що вони збили цю брудну естакаду.

Ці постріли по критичних місцях АЕС, яку загрозу вони несуть? Що здатні витримати енергоблоки?

Як ви бачили, зовнішня огорожа блоку витримала удар. Енергоблоки розраховані навіть на падіння літака, але ви не можете розраховувати, що вони довго витримають, якщо буде обстріл з важкої ракетної артилерії, як, наприклад, "урагани" чи "гради". Це фактично акт ядерного тероризму і це вперше в історії, коли була обстріляна атомна електростанція. Взагалі, ніколи такого не було, розумієте! Росія увійде з цим сумним вчинком в історію, це очевидно.

А що зі сховищем відпрацьованого палива?

У сховищі перебувають 173 контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Це дуже багато матеріалу, якщо б вони влучили туди, наслідки були б непередбачувані. Викид ядерного матеріалу в повітря означав би радіаційну аварію. При чому вітер зараз дме саме на Росію, в бік Ростовської області, тому це просто безглуздо! Радіаційна хмара пішла б на них самих, туди на Ростов.

З огляду на характер обстрілів це було імовірно? Чи вони мають карту об'єкта і не стріляли по сховищу?

Звичайно, вони цілком не розуміють, що роблять це випливає з їхніх дій.

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"Вимагаємо демілітаризованих зон"

Зараз оперативне управління станцією вам підзвітне? Ви контролюєте процеси?

Ми лише отримуємо інформацію зі станції. І контролюємо в межах диспетчерських завдань: довантажити, розвантажити. Ми не контролюємо в повному обсязі ядерну і радіаційну безпеку, так як повинні її контролювати як експлуатуюча організація.

Які ризики це несе?

Зараз радіаційний фон у нормі на станції, тому що працює тільки один блок. Приймається рішення, що робити далі. Окупанти поставили завдання керівництву станції розчистити завали й виставити охорону. Менеджмент станції працює фактично під дулами їхніх автоматів. Починаючи від шостої ранку, така ситуація і на станції, і в самому місті Енергодар, а тому всі заяви, які лунають і від мера, і від станції вони йдуть під дулом автоматів, і не потрібно їм довіряти. Там дуже багато єрунди, яку росіяни примушують їх говорити.

Розкажіть, будь ласка, про ваше звернення до МАГАТЕ. Як на нього відреагували?

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час брифінгу щодо обстрілу Запорізької АЕС

Ми постійно на зв'язку з паном Гроссі (генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Маріано Гроссі. - Ред.), я його інформую щодо розвитку ситуації. Він отримує інформацію й з інших джерел: і від Держінспекції ядерного регулювання, і від міністра енергетики. І прем'єр-міністр Шмигаль з ним у контакті.

Пан Гроссі збирає засідання, на яких намагаються прийняти відповідне рішення. Вчора ми надали свою заяву - спільну від міністра, мене і державного регулятора. Один із важливих пунктів цієї заяви: встановлення демілітаризованої зони для будь-яких військових формувань у тридцятикілометрових зонах навколо АЕС і заборона будь-яких військових дій у цій зоні.

Це означає також, що й українським військам не можна заходити в таку зону? Вони не будуть відбивати Енергодар?

Звісно, ні. Це стосується тільки загарбників і ніяким чином не стосується українських військ, які за законом зобов'язані нести свою варту і захищати наші атомні об'єкти.

У якій ситуації опинились мешканці міста Енергодар? Чи вам відомо щось про забезпечення міста електрикою, водою, їжею, ліками?

Коли вони зайшли, не було світла і води в місті через обстріли. Вони влучили ракетою в житловий будинок, багатоповерхівку на вулиці Каштановій та в школу №2. Вчора ввечері над Енергодаром дуже багато ракет літало. Люди після цього чекають на допомогу.

Цивільні мешканці наразі не можуть покинути місто, в'їзди та виїзди з міста перекриті, частина російських військ знаходиться в самому місті, частина за його межами, і фактично блокують Енергодар. Звичайно, я певен, увесь персонал і всі мешканці міста ненавидять агресора і роблять все, щоб агресор прибрався з їхнього міста.

Я отримаю багато смс від своїх друзів, патріотів міста Енергодар, які просять: спасіть нас, вибийте загарбників з нашого міста. Звичайно, це потрібно робити.

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