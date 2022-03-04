You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Петро Котін
Тема
Петро Котін - український інженер-атомник, президент ДП НАЕК "Енергоатом".
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС"
"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС"
Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про ситуацію на захопленій російськими військами атомній станції.
Конфлікти
04.03.2022
4 березня 2022 р.
Реклама