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Петро Котін

Тема

Петро Котін - український інженер-атомник, президент ДП НАЕК "Енергоатом".

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Докладно

Т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС"

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС"

Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про ситуацію на захопленій російськими військами атомній станції.
Конфлікти4 березня 2022 р.