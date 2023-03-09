Окупована ЗАЕС на межі: Україна готує Росії рахунок

Після російських ракетних обстрілів 9 березня ЗАЕС було повністю знеструмлено. Україна попереджає про катастрофічні наслідки і вимагає від Росії повернення контролю над станцією.

Внаслідок нового російського ракетного обстрілу української інфраструктури у ніч на 9 березня було повністю знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Остання лінія зв'язку окупованої ЗАЕС з українською енергосистемою відключилася, заявило українське міністерство енергетики.

Як повідомив оператор українських атомних станцій НАЕК "Енергоатом", для гарантування безпеки ядерних реакторів працівниками, які залишилися на станції, були увімкнені 18 дизель-генераторів. "Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - попереджають в "Енергоатомі". Як зазначається в заяві компанії, наразі терміново необхідні дії міжнародної спільноти задля виведення окупантів з території Запорізької АЕС і передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора - українського Енергоатому, а також відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об'єкта.

Водночас представник концерну "Росенергоатом", що входить у структуру "Росатому", який контролює ЗАЕС після її захоплення російською армією, підтвердив, що Запорізька АЕС перестала отримувати електроенергію з України, передає російське агентство "Інтерфакс". "Поки причина нам не зрозуміла", - зазначив Ренат Карча, радник голови концерну "Росенергоатом".

Пізніше цього ж дня Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що відновила електроживлення Запорізької атомної електростанції.

Україна підраховує збитки від окупації ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже рік перебуває під російською окупацією. До повномасштабного російського вторгнення в Україну станція була найбільшої діючою АЕС у Європі та виробляла більше 20 відсотків електроенергії для української енергосистеми.

Однак після силового захоплення російськими військами у березні минулого року ЗАЕС не працює: ядерні реактори зупинено, інфраструктуру станції частково зруйновано, а критично важливий персонал, який раніше було задіяно для обслуговування шести атомних блоків, відмовляється співпрацювати з окупаційною адміністрацією та "Росатомом", що взяв станцію під свій контроль після її захоплення.

Читайте також: Міненерго: Україна завершує опалювальний сезон з профіцитом потужності

За інформацією НАЕК "Енергоатом", з шести енергоблоків станції чотири перебувають у "холодному стані", два - п'ятий і шостий - у гарячому стані, але реактори зупинено. До останнього обстрілу енергоблоки для власних потреб споживали електроенергію з об'єднаної енергомережі України через останню лінію зв'язку. Нині ж останній зв'язок станції з українською електромережею обірваний, ЗАЕС перебуває в блекауті. Це вже шостий блекаут, який пережила станція за рік російської окупації. Про відновлення функціонування АЕС наразі не йдеться. "Неможлива експлуатація станції в режимі пуску і, відповідно, виробництва електроенергії у зв'язку з тим, що стан безпеки ЗАЕС продовжує деградувати", - заявив днями в.о. голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України - Олег Коріков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Петро Котін Фото: Privat

Як повідомив у інтерв'ю DW президент "Енергоатому" Петро Котін, протягом року окупації російські військові своїми обстрілами значно пошкодили інфраструктурні об'єкти станції. Він відзначає, що зараз на ЗАЕС постійно перебувають близько 500 російських солдатів, а військова техніка стоїть у безпосередній близькості до атомних реакторів. "На станції розміщено і ракетні комплекси, протиповітряні установки, кулеметні гнізда на дахах реакторних відділень та блокпости між енергоблоками. Всю станцію повністю заміновано: шляхи під'їзду, берегова лінія Каховського водосховища, на якому знаходиться ЗАЕС", - розповів Котін.

Він наголосив, що прямі збитки від захоплення ЗАЕС та пошкоджень інфраструктури становлять більше 18 мільярдів гривень, а збитки "Енергоатому" через втрачену вигоду від неможливості експлуатувати станцію для потреб української об'єднаної енергосистеми становлять близько 48 мільярдів гривень на рік. Усі ці обрахунки, за його словами, Україна готує для подання в міжнародні суди позову проти Росії для відшкодування збитків.

Російські атомники не можуть працювати на українській АЕС

Утім, найбільший актив - це люди, які залишилися на ЗАЕС. До окупації на станції працювало близько 11 тисяч осіб. За словами Петра Котіна, зі 6,5 тисячі співробітників станції, які лишаються в Енергодарі, 2,6 тисячі осіб підписали контракти з "Росатомом", інші ж саботують незаконні вимоги окупантів і відмовляються від співпраці.

Відповідно до інформації, яку Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні наприкінці лютого передало МАГАТЕ, Росія завезла на ЗАЕС російський персонал з Калінінської АЕС - інженерів з управління реактором, начальників змін, електромонтерів, - аби підготувати його для роботи на установках захопленої станції. Як повідомили в українському Центрі національного спротиву, РФ знизила вимоги для працевлаштування на ЗАЕС через кадровий дефіцит, що утворився через відмову більшості українських фахівців укладати договори з "Росатомом".

Більшість співробітників Запорізької АЕС відмовляється від співпраці з російськими окупантами Фото: Stringer/AFP/Getty Images

"Тренажер щита управління атомного блоку суттєво відрізняється від російських. Там стоять українські системи автоматичного управління технологічними процесами, які ми суттєво модернізували свого часу. Росіяни не можуть просто сісти за пульт і керувати нашою АЕС, а наш персонал відмовляється це робити", - зазначила у розмові з DW експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна, колишня членкиня колегії Держатомрегулювання. За її словами, на українських співробітників, які відмовилися підписати російські контракти, здійснюється тиск. "Людям, які відмовилися співпрацювати, заблокували картки доступу, вони сидять вдома, але на що жити цим людям, не відомо. Гривня там не ходить, її неможливо зняти з українських зарплатних карток, бо банкомати познімали, з міста нікого не випускають. Фактично, ці люди - заручники", - каже експертка.

В "Енергоатомі" запевняють, що персоналу, який залишився в Енергодарі і не підписав контракт з "Росатомом", продовжують нараховувати зарплатню, навіть тим, кому доступ до станції заблоковано. А тим, хто ходить на роботу, але не виконує накази російського окупаційного керівництва, а працює за українськими законами і виконує критично важливі функції, нараховують не тільки зарплатню, а й преміальні у розмірі 50 відсотків від окладу. Однак, за словами Петра Котіна, скористатися цими грошима співробітники станції, які перебувають в окупації, фактично не можуть.

Читайте також: Українська "формула миру": про що йдеться



Якою може бути деокупація ЗАЕС?

В Україні впевнені, що деокупувати станцію можна лише військовим шляхом. Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що дипломатичні кроки щодо повернення Україні ЗАЕС ні до чого не призвели. "Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватися: по-перше - на демілітаризації станції, по-друге - виході із ЗАЕС працівників "Росатому". По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об'єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС - це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція", - заявив міністр енергетики України.

Ольга Кошарна також переконана, що дипломатичні перемовини МАГАТЕ не дають результату, а санкції щодо "Росатому", які було запроваджено запізно, є недієвими через обмеженість та вибірковість. "Дипломатичні переговори вичерпано. Вони тривають пів року, і результатів немає. Росія захоче - може тримати інспекторів МАГАТЕ в заручниках, як це було. Про які ефективні переговори може йти мова? Тільки військовий шлях", - переконана Кошарна.

Про військове звільнення ЗАЕС говорить і президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. "Ми б хотіли більшого від МАГАТЕ, але вони обмежені у своєму мандаті, то сподівання тільки на наступ ЗСУ та звільнення південної частини України", - зазначає він.

Ескалація на ЗАЕС, аби стримати контрнаступ?

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі Фото: Dean Calma/dpa/IAEA/picture alliance

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 6 березня заявив про активізацію бойових дій поблизу ЗАЕС. "Наша команда на підприємстві повідомила про посилення воєнних дій поблизу підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу місця розташування станції", - зазначив він.

У МАГАТЕ занепокоєні, що воєнні дії та стресові умови праці персоналу ЗАЕС загрожують ядерній безпеці. Кілька днів тому відбулася ротація інспекторів МАГАТЕ, яка не відбувалася майже місяць через відсутність гарантій безпеки для співробітників місії. За словами Гроссі, ситуація, що склалася на ЗАЕС, нагально потребує створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з Росією.

У своєму нещодавньому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Росія може використати провокації, створюючи загрози навколо окупованої ЗАЕС, для стримування майбутнього контрнаступу української армії. "Російська та окупаційна влада, можливо, також намагаються стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз щодо ЗАЕС", - зазначили в Інституті.