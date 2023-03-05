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Запорізька атомна електростанція під окупацією російських військ
Запорізька атомна електростанція під окупацією російських військФото: Stringer/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Галущенко про ЗАЕС: Ситуація зайшла у глухий кут

Олександр Куницький
28 хв. тому

Переговори з РФ щодо повернення Україні Запорізької атомної електростанції не мають успіху, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. При цьому росіяни непрофесійно експлуатують станцію.

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Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) наразі не мають успіху, ситуація зайшла у глухий кут. Про це заявив у неділю, 5 березня, міністр енергетики України Герман Галущенко.

Відповідаючи на запитання в ефірі телемарафону, чи залишаються дипломатичні ходи щодо ЗАЕС, Галущенко відповів: "Наразі ситуація зайшла у глухий кут". Він зазначив, що будь-які переговори щодо ЗАЕС мають базуватись на демілітаризації станції, виході із ЗАЕС працівників "Росатому", а український персонал має отримати можливість без тиску оперувати ядерним об‘єктом. "Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС - це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція", - зазначив Галущенко.

Водночас, за його словами, Україна отримує від місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. "Росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників - після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - зауважив Галущенко.

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Ставка на АЕС та "зелену" енергетику

Міністр також розповів, що в майбутньому Україна робитиме ставку на розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії. "Базовою генерацією є і буде залишатись атомна енергетика. Вона забезпечуватиме до половини потреб в електроенергії. Решту плануємо отримати за рахунок відновлюваних джерел енергії: сонячної, вітрової, водню, а також гідроелектростанцій", - сказав він, додавши, що Україна також має величезний потенціал для розвитку малих модульних реакторів.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 4 березня 2022 року ЗАЕС захопили російські війська. Відтоді сстанцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем РФ. Президент РФ Володимир Путін після анексії Запорізької області своїм указом від 5 жовтня доручив передати ЗАЕС під керування РФ. Зокрема, йдеться про створення нового федерального держпідприємства "Запорізька АЕС". Об'єкти Запорізької АЕС та інше майно Путін розпорядився передати у російську федеральну власність. У зв'язку з цим Україна закликає запровадити санкції проти "Росатому", афілійованих з нею компаній та інших ключових гравців атомної енергетики Росії.

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Поблизу станції також фіксуються обстріли територій, внаслідок чого пошкоджень зазнають будівлі ЗАЕС. Російська та українська сторони обвинувачують у цьому одна одну, незалежних даних про те, хто обстрілює ЗАЕС, немає. 

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Запорізька атомна електростанція під окупацією російських військ

Галущенко про ЗАЕС: Ситуація зайшла у глухий кут

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