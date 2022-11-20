МАГАТЕ зафіксувало потужні вибухи поблизу Запорізької АЕС

Унаслідок обстрілу території поблизу Запорізької АЕС експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження декількох будівель станції. "Хто б за цим не стояв, це має негайно припинитись", - заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало серію потужних вибухів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як повідомляється на сайті МАГАТЕ, вибухи було чути напередодні ввечері, а також зранку неділі, 20 листопада.

Унаслідок обстрілів є пошкодження декількох будівель на території станції, повідомляє пресслужба агентства.

"Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС, повідомили в штаб-квартиру агентства, що поновилися обстріли поблизу і на території найбільшої в Європі АЕС. Вранці за місцевим часом протягом короткого проміжку часу було чути більше десятка вибухів. Група МАГАТЕ також могла бачити деякі вибухи зі своїх вікон", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів на майданчику ЗАЕС пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, проте жодна з них поки що не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту. Повідомлення про постраждалих не надходили.

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Гроссі застеріг обидві сторони

На ці інциденти відреагував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Новини від нашої команди вчора і сьогодні зранку є вкрай тривожними. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що є абсолютно неприпустимим. Хто б за цим не стояв, це має негайно припинитись. Як я вже багато разів казав раніше, ви граєте з вогнем!", - перестеріг Гроссі.

На тлі цього гендиректор МАГАТЕ звернувся до української та російської сторін з наполегливим закликом якомога швидше узгодити й ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС. "Я не заспокоюся, поки ця зона не стане реальністю. Як показують постійні демонстративні обстріли, вона потрібна як ніколи", - наголосив він.

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Сторони знову звинуватили одна одну

У російському концерні "Росенергоатом" уже заявили, що за обстрілами стоять Збройні сили України. Принаймні, таку версію подій озвучив радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа. За його даними, "було 15 прильотів за сьогоднішній день". "Вчора було 12 прильотів. Збитки є", - додав він.

Водночас в українській національній компанії "Енергоатом" назвали інших винуватців того, що сталося, звинувативши в обстрілах війська РФ. У Києві переконані, що характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що російські сили "цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України".

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