Знеструмлення ЗАЕС через обстріли загрожує безпеці - МАГАТЕ

Представники МАГАТЕ залишатимуться на станції "стільки, скільки буде потрібно", але щоби запобігти ядерним інцидентам, необхідно створити зону безпеки довкола ЗАЕС, наполягають в агентстві.

У ніч на суботу, 8 жовтня, чергове пошкодження лінії електропередачі через обстріл призвело до відключення від зовнішнього живлення реакторного блоку номер шість Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) назвало обстріл "надзвичайно безвідповідальним".

"Цей інцидент ще раз підкреслив нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на найбільшій атомній електростанції Європи, яка зараз розташована в зоні активних бойових дій", - йдеться у заяві агентства. У МАГАТЕ наголосили, що охолодження активної зони реактора забезпечується завдяки роботі дизель-генераторів. Як уточнив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко, пального для роботи цих генераторів вистачить на 10 діб.

"Знову і знову сміливі, кваліфіковані та досвідчені оператори станції знаходять рішення для подолання серйозних проблем, які постійно виникають через конфлікт. Однак це не є стійким способом експлуатації атомної електростанції. Існує нагальна потреба створити більш стабільне середовище для станції та його персоналу", - зауважив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він нагадав, що це не перший випадок припинення зовнішнього енергопостачання постачання ЗАЕС. Зараз на станції лишилася лише одна пряма зовнішня високовольтна лінія електропередачі з чотирьох, які функціонували до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Попереднього разу вона була пошкоджена 21 вересня. Тоді також на певний час доводилося увімкнути дизель-генератори, поки лінію не полагодили.

В агентстві також нагадали, що на Запорізьку АЕС прибули чотири експерти МАГАТЕ. Вони мають замінити двох своїх колег, які працювали на майданчику з 1 вересня. "Ротація підкреслює нашу рішучість щодо того, що МАГАТЕ залишатиметься на станції стільки, скільки буде потрібно. Їхня присутність необхідна для стабілізації ситуації, яка залишається дуже складною та нестабільною" - наголосив Гроссі.

Росія підвищує ставки

6 жовтня гендиректор МАГАТЕ провів у Києві зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і наголосив, що попри формальні рішення РФокупована Росією ЗАЕС належить Україні та має підпорядковуватися українському національному оператору "Енергоатом". На початку наступного тижня він вирушить до Росії для подальших консультацій щодо плану МАГАТЕ зі створення зони безпеки довкола ЗАЕС.

"Можливо, це (обстріли і знеструмлення ЗАЕС. - Ред.) - чергове підвищення ставок росіянами з нагоди візиту Рафаеля Гроссі до Москви. Адже генеральний директор МАГАТЕ після зустрічі з президентом України зробив заяву, що ЗАЕС - це українська станція", - вважає Галущенко.

На його думку, Росія продовжує ядерний шантаж всього світу, який можливо зупинити лише жорсткими санкціями, в першу чергу - проти атомної промисловості. "А зараз лише професійність українських атомників є запобіжником для можливої ядерної аварії", - додав міністр.