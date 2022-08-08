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Запорізька АЕС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Запорізька АЕС".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Лівані відмовилися приймати судно з українським зерном

У Лівані відмовилися приймати судно з українським зерном 08.08.2022

166-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 8 серпня.
МАГАТЕ заявляє про ризик ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ заявляє про ризик ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС 06.08.2022

164-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 6 серпня.
Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки 06.08.2022

На ЗАЕС після обстрілів відключили 4-й енергоблок. ЗМІ повідомиляють про можливе мінування станції військовими РФ.
РФ вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС - Енергоатом

РФ вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС - Енергоатом 05.08.2022

Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби, наголошують в МЗС України.
Запорізька АЕС вийшла з-під контролю: до чого призвела окупація

Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю": до чого призвела окупація 05.08.2022

У МАГАТЕ стурбовані ситуацією на найбільшій у Європі атомній електростанції. На Запорізькій АЕС, контрольованій військами Росії, порушено заходи безпеки. Які ризики це несе?
Мешканців Харківщини примусово вивозять до таборів у РФ - прокуратура

Мешканців Харківщини примусово вивозять до таборів у РФ - прокуратура 03.08.2022

161-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 3 серпня.
Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю - МАГАТЕ

Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю" - МАГАТЕ 03.08.2022

Ситуація на захопленій росіянами Запорізькій АЕС стає все більш небезпечною, там порушені всі принципи ядерної безпеки, заявляє гендиректор МАГАТЕ.
Глава МАГАТЕ заявив про зростання загроз на Запорізькій АЕС

Глава МАГАТЕ заявив про зростання загроз на Запорізькій АЕС 05.07.2022

Те, що Росія досі контролює Запорізьку АЕС, стає дедалі більшою проблемою безпеки, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.
Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.
Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви 02.04.2022

В Енергодарі Запорізької області російські війська обстріляли проукраїнський мітинг. Щонайменше четверо цивільних поранені.

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022) 11.03.2022

Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС 09.03.2022

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.
Енергоатом: Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС" 04.03.2022

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
Керівник Енергоатома: наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити

Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити 04.03.2022

Керівник "Енергоатома" Петро Котін закликає МАГАТЕ і країни - члени ядерного клубу якнайшвидше втрутитися в ситуацію довкола ЗАЕС. У МАГАТЕ пропонують провести переговори у зоні ЧАЕС.

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими 04.03.2022

Пожежу, що спалахнула після обстрілів на найбільшій у Європі - Запорізькій АЕС, загасили. Загрози радіації немає. Контроль над територією АЕС захопили російські військові.
На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ

На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ 04.03.2022

Потужні обстріли російськими військовими найбільшої в Європі АЕС в українському Енергодарі зачепили перший енергоблок. На станції спалахнула пожежа, до ліквідації якої вогнеборцям не дають доступу.

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