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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Запорізька АЕС".
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Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?