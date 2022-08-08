Запорізька АЕС

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022)

Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?