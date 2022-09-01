Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

5 год. тому 5 год. тому

Київ не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС. Тим часом дедалі більше працівників цієї найбільшої у Європі атомної електростанції тікають з Енергодара. Чи становить це додаткову загрозу безпеці на АЕС?