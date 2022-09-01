Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

ПолітикаУкраїнаПрацівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаУкраїна5 год. тому5 год. томуКиїв не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС. Тим часом дедалі більше працівників цієї найбільшої у Європі атомної електростанції тікають з Енергодара. Чи становить це додаткову загрозу безпеці на АЕС?https://www.dw.com/uk/pracivniki-zaes-tikaut-zagroza-adernoi-katastrofi-zrostae/video-63003746Реклама