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Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

5 год. тому

Київ не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС. Тим часом дедалі більше працівників цієї найбільшої у Європі атомної електростанції тікають з Енергодара. Чи становить це додаткову загрозу безпеці на АЕС?

https://www.dw.com/uk/pracivniki-zaes-tikaut-zagroza-adernoi-katastrofi-zrostae/video-63003746
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