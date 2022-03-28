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Герман Галущенко

Герман Галущенко - український юрист та державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герман Галущенко".

Герман Галущенко є юристом за освітою. У квітні 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. До цього упродовж майже року він був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Під час своєї професійної кар’єри Герман Галущенко працював і у львівській прокуратурі, і в міністерстві закордонних справ, і за часів Леоніда Кучми та Віктора Ющенка в адміністрації президента України, займався викладацькою діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Збитки української енергетики від війни склали два мільярди доларів - міністр

Збитки української енергетики від війни склали два мільярди доларів - міністр 28.03.2022

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, видобуток газу в Україні під час війни скоротився на 15 відсотків.
Україна знову імпортує газ

Україна знову імпортує газ 04.02.2022

За лютий планується закупити 300 мільйонів кубометрів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Точну ціну в уряді не розголошують.
Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі

Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі 20.01.2022

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна рухається до енергетичного безвізу з Європою у 2023 році. Він запевняє, що Україні вистачить вугілля для проходження фінального етапу.
Київ пояснив Єврокомісії свою позицію щодо газового контракту між Угорщиною та РФ

Київ пояснив Єврокомісії свою позицію щодо газового контракту між Угорщиною та РФ 28.09.2021

Міністр енергетики України Герман Галущенко передав Єврокомісії позицію Києва щодо контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України. В комісії наголосили, що вважають Україну надійною транзитною країною.
Новий міністр енергетики: професіонал чи агент олігархів і популіст?

Новий міністр енергетики: професіонал чи агент олігархів і популіст? 30.04.2021

Верховна Рада призначила міністром енергетики юриста, ексвіцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка. Він уже заявив, що існує "реальна можливість" зменшити високі тарифи на електроенергію та газ.
Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?
Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики 29.04.2021

Віцепрезидент національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Герман Галущенко став міністром енергетики України.