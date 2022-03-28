Герман Галущенко - український юрист та державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герман Галущенко".

Герман Галущенко є юристом за освітою. У квітні 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. До цього упродовж майже року він був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Під час своєї професійної кар’єри Герман Галущенко працював і у львівській прокуратурі, і в міністерстві закордонних справ, і за часів Леоніда Кучми та Віктора Ющенка в адміністрації президента України, займався викладацькою діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.