 Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.04.2021

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Політика й суспільство

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

70 відсотків роздрібного ринку газу і надалі залишаються за облгазами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа. НАК "Нафтогаз України" має 7 відсотків, а решта - дрібні гравці з частками до 2 відсотків. А холдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, за експертними оцінками, контролює 90 відсотків видобутку енергетичного вугілля та 70 відсотків усіх теплоелектростанцій. У "Центренерго", а це єдина компанія теплової генерації в Україні, яка досі належить державі - 18 відсотків. І в приватної "Донбасенерго" - 10 відсотків. А кому "належать" енергія сонця і водень в Україні? 

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Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

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