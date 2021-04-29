Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?
70 відсотків роздрібного ринку газу і надалі залишаються за облгазами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа. НАК "Нафтогаз України" має 7 відсотків, а решта - дрібні гравці з частками до 2 відсотків. А холдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, за експертними оцінками, контролює 90 відсотків видобутку енергетичного вугілля та 70 відсотків усіх теплоелектростанцій. У "Центренерго", а це єдина компанія теплової генерації в Україні, яка досі належить державі - 18 відсотків. І в приватної "Донбасенерго" - 10 відсотків. А кому "належать" енергія сонця і водень в Україні?
Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. Як уникнути проблем?
Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. Чи варто чекати санкцій проти олігархів у Євросоюзі та Україні?
Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.