"Хрестовий похід" проти олігархів, або Як Зеленському допоможе Євросоюз (відео)

Західні аналітики, які уважно стежать за розвитком в Україні, відзначають той факт, що поки немає явних ознак впливу олігархів на самого президента Зеленського та корупції на найвищому рівні. Але разом з тим багато хто розчарований невиконанням його реформаторських обіцянок. Старший експерт "Атлантичної ради" Андерс Аслунд аналізує, чому Київ нещирий у своєму прагненні подолати олігархів. Дивіться наш сюжет: