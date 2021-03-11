"Хрестовий похід" проти олігархів, або Як Зеленському допоможе Євросоюз (відео)

Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. Чи варто чекати санкцій проти олігархів у Євросоюзі та Україні?
Західні аналітики, які уважно стежать за розвитком в Україні, відзначають той факт, що поки немає явних ознак впливу олігархів на самого президента Зеленського та корупції на найвищому рівні. Але разом з тим багато хто розчарований невиконанням його реформаторських обіцянок. Старший експерт "Атлантичної ради" Андерс Аслунд аналізує, чому Київ нещирий у своєму прагненні подолати олігархів. Дивіться наш сюжет:
Як Ігор Коломойський допоміг Україні? І який актив дуже хоче купити в нього президент Порошенко? Коломойський відповідає на незручні питання в ексклюзивому інтерв'ю DW.
Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до досягнень?