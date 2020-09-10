"Золоті" паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео)

На Кіпрі оприлюднили прізвища деяких власників "золотих" паспортів, щодо законності отримання громадянства якими є сумніви. Нинішній президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив список, в якому фігурують 34 прізвища, лідерам політичних партій під грифом "секретно", який потім зняли. На думку оглядачів, таким чином нинішня влада прагне показати, що сумнівні "золоті паспорти" видавалися і їхніми попередниками. За даними кіпрської газети Politis, у цьому списку є, зокрема, Ігор Коломойський, його дружина і донька, один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов та екссекретар РНБО Віталій Гайдук з дружиною. Згідно з оприлюдненими даними, вони, як і інші власники кіпрських паспортів, отриманих у період з 2008 по 2012 роки, підпадають під розслідування. Спеціальна комісія визначатиме, чи були порушення під час процедури надання громадянства. Дивіться роз'яснення DW: