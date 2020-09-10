 ″Золоті″ паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.09.2020

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Політика й суспільство

"Золоті" паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео)

Кіпр і Мальта надають своє громадянство за гроші. Останнім часом отримання так званих "золотих" паспортів через скандали і тиск ЄС ускладнюють. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?

Кіпрський паспорт

Кіпрський паспорт

На Кіпрі оприлюднили прізвища деяких власників "золотих" паспортів, щодо законності отримання громадянства якими є сумніви. Нинішній  президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив список, в якому фігурують 34 прізвища, лідерам політичних партій під грифом "секретно", який потім зняли. На думку оглядачів, таким чином нинішня влада прагне показати, що сумнівні "золоті паспорти" видавалися і їхніми попередниками. За даними кіпрської газети Politis, у цьому списку є, зокрема, Ігор Коломойський, його дружина і донька, один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов та екссекретар РНБО Віталій Гайдук з дружиною. Згідно з оприлюдненими даними, вони, як і інші власники кіпрських паспортів, отриманих у період з 2008 по 2012 роки, підпадають під розслідування. Спеціальна комісія визначатиме, чи були порушення під час процедури надання громадянства. Дивіться роз'яснення DW:

 

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Громадянство ЄС не продається: що зміниться з 2020 року (відео)

Система "золотих віз" і паспортів в обмін на інвестиції дає можливість потрапити в ЄС і корупціонерам, і мафіозі, які прагнуть сховатися від правосуддя та відмити гроші. Єврокомісія має намір змінити це.  

Парламент Кіпру посилив умови видачі "золотих" паспортів

На Кіпрі 31 січня 2020 року повинен набрати чинності закон, що посилює умови надання громадянства або дозволу на проживання в обмін на інвестиції.  

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У низці країн ЄС торгівля громадянством і видом на проживання стала прибутковим бізнесом. У Брюсселі попереджають, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути зарубіжні корупціонери.  

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"Золотий" паспорт Кіпру: в Коломойського заберуть? (відео)

Отримання "золотих" паспортів ЄС ускладнюється. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?  

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