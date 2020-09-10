Микола Злочевський - український підприємець, ексглава міністерства екології України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Микола Злочевський".

Микола Злочевський є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma. З 2010 до 2012 року Микола Злочевський очолював міністерство екології та природних ресурсів України, прем'єр-міністром на той час був Микола Азаров. З 2012 до 2014 року він був заступником секретаря РНБО. Після Революції гідності Микола Злочевський полишив Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.