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Микола Злочевський - український підприємець, ексглава міністерства екології України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Микола Злочевський".
Микола Злочевський є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma. З 2010 до 2012 року Микола Злочевський очолював міністерство екології та природних ресурсів України, прем'єр-міністром на той час був Микола Азаров. З 2012 до 2014 року він був заступником секретаря РНБО. Після Революції гідності Микола Злочевський полишив Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кіпр і Мальта надають своє громадянство за гроші. Останнім часом отримання так званих "золотих" паспортів через скандали і тиск ЄС ускладнюють. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?
У САП кажуть, що викрили спробу надати неправомірну вигоду керівництву НАБУ та САП. За даними ЗМІ, хабар пропонували за закриття справи проти власника холдингу Burisma, колишнього міністра екології Миколи Злочевського.
Кримінальна справа була відкрита за фактом видачі у 2010-2012 дозволів на користування надрами підприємствам Burisma Limited. Період 2014 року, коли у компанії працював Хантер Байден, не є предметом розслідування.