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Микола Злочевський

Микола Злочевський - український підприємець, ексглава міністерства екології України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Микола Злочевський".

Микола Злочевський є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma. З 2010 до 2012 року Микола Злочевський очолював міністерство екології та природних ресурсів України, прем'єр-міністром на той час був Микола Азаров. З 2012 до 2014 року він був заступником секретаря РНБО. Після Революції гідності Микола Злочевський полишив Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Золоті паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео)

"Золоті" паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео) 10.09.2020

Кіпр і Мальта надають своє громадянство за гроші. Останнім часом отримання так званих "золотих" паспортів через скандали і тиск ЄС ускладнюють. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?

"Золоті" паспорти ЄС для олігархів: отримати стає складніше, а Коломойський може втратити (10.09.2020) 10.09.2020

Кіпр і Мальта надають своє громадянство за гроші. Останнім часом отримання так званих "золотих" паспортів через скандали і тиск ЄС ускладнюють. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?

НАБУ співпрацює з ФБР у справі Приватбанку

НАБУ співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" 17.08.2020

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" на основі меморандуму. Утім, він не має повноважень на розкриття інформації про цю співпрацю.
НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру екології Злочевському

НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру екології Злочевському 01.07.2020

Колишньому міністру екології Миколі Злочевському інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі. Його місцезнаходження правоохоронці встановити не змогли.
Справа про хабар у 5 мільйонів доларів: суд взяв під варту трьох підозрюваних

Справа про хабар у 5 мільйонів доларів: суд взяв під варту трьох підозрюваних 15.06.2020

ВАКС взяв під варту з альтернативою застав у 40, 84 і 120 мільйонів гривень трьох підозрюваних у спробі підкупу керівників САП та НАБУ.
Справа про хабар: суд арештував одного підозрюваного, іншого - відсторонили від роботи

Справа про хабар: суд арештував одного підозрюваного, іншого - відсторонили від роботи 14.06.2020

Одного підозрюваного у причетності до хабаря керівництву НАБУ та САП суд арештував на 60 діб. Іншого - керівництво податкової відсторонило від виконання посадових обов'язків.
Burisma заперечила причетність Злочевського до хабаря для НАБУ та САП

Burisma заперечила причетність Злочевського до хабаря для НАБУ та САП 13.06.2020

У Burisma запевняють, що президент компанії Микола Злочевський ні до кого не звертався з проханнями вчинити протиправні дії за закриття справи проти себе, про що раніше розповіли в НАБУ та САП.
Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського

Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського 13.06.2020

В обмін на шестимільйонний хабар пропонувалося закрити справу, де одним із підозрюваних був екс-міністр екології Микола Злочевський, стверджує керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
САП: Керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у шість мільйонів доларів

САП: Керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у шість мільйонів доларів 12.06.2020

У САП кажуть, що викрили спробу надати неправомірну вигоду керівництву НАБУ та САП. За даними ЗМІ, хабар пропонували за закриття справи проти власника холдингу Burisma, колишнього міністра екології Миколи Злочевського.
З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma

З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma 27.11.2019

З органів прокуратури звільнено прокурора Костянтина Кулика, який розслідував справу компанії Burisma, через те, що він не переатестувався.
Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях

Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях 20.11.2019

Руслан Рябошапка запевнив, що не отримував жодних запитань від представників будь-якої іноземної держави щодо розслідування діяльності компанії Burisma, до керівництва якої належав і Хантер Байден.
НАБУ не розслідує діяльність Burisma за часів, коли там працював Хантер Байден

НАБУ не розслідує діяльність Burisma за часів, коли там працював Хантер Байден 27.09.2019

Кримінальна справа була відкрита за фактом видачі у 2010-2012 дозволів на користування надрами підприємствам Burisma Limited. Період 2014 року, коли у компанії працював Хантер Байден, не є предметом розслідування.
Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським

Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським 23.09.2019

Дональд Трамп "зовсім несерйозно" ставиться до погроз імпічменту через історію про нібито тиск на Володимира Зеленського з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена в Україні.

ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у справі Курченка

ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у "справі Курченка" 22.04.2019

Генеральна прокуратура викликала екс-главу адміністрації президента Бориса Ложкіна та колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву для вручення повідомлень про підозру.

Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019) 31.01.2019

ГПУ ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.
Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео)

Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео) 30.01.2019

Генеральна прокуратура України ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.
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