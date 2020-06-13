 Справа про хабар у 6 мільйонів доларів: суд взяв під варту трьох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

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Новини

Справа про хабар у 6 мільйонів доларів: суд взяв під варту трьох підозрюваних

ВАКС взяв під варту з альтернативою застав у 40, 84 і 120 мільйонів гривень трьох підозрюваних у спробі підкупу керівників САП та НАБУ.

Так виглядають 6 мільйонів доларів хабара

Так виглядають 6 мільйонів доларів хабара

Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і детективів Національного антикорупційного бюро обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застав трьом особам, підозрюваним у спробі підкупу керівників антикорупційних органів, повідомляє САП.

"Першому заступнику начальника Головного управління ДПС у м. Києві слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із альтернативою внесення 84,08 мільйона гривень застави", - йдеться у повідомленні САП на сторінці у Facebook у понеділок, 15 червня.

За інформацією САП, до одного з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича - застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із альтернативою застави у розмірі 40,358 мільйона гривень. "Колишній керівниці одного з департаментів ДФС України обрано тримання під вартою і заставу у розмірі 120,024 мільйона гривень", - інформують у САП.

Як зазначає агенція "Інтерфакс-Україна", йдеться про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу та Олену Мазурову відповідно.

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Як повідомлялося, 12 червня колишній високопосадовець попередньої влади за сприяння посадовця управління Державної фіскальної служби у місті Києві та інших осіб намагався передати 6 мільйонів доларів хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і керівництву НАБУ ніби для закриття одного з проваджень.

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Повідомляється, що йдеться про справу Миколи Злочевського, який обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єра Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він покинув Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

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