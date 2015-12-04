  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза

Дмитро Фірташ

Тема

Дмитро Фірташ - український олігарх.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Бої у Сєвєродонецьку, 30 травня 2022

Сєвєродонецьк: новий осередок війни на Донбасі

Сєвєродонецьк: новий осередок війни на Донбасі

Сєвєродонецьк - не просто промисловий центр, за який точаться бої. 20 років тому там уперше проявився сепаратизм.
Конфлікти1 червня 2022 р.
Завод "Азовсталь" знаходиться під постійними обстрілами росіян

Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль

Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль

Війна, яку розв'язала РФ, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні.
Конфлікти7 травня 2022 р.
Дмитро Фірташ

Суд повернув комбінат Фірташа державі

Суд повернув комбінат Фірташа державі

Суд в Україні задовольнив позов САП і повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа державі.
Економіка5 серпня 2021 р.
70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Через "Північний потік-2" німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. А що має зробити Київ?
Економіка30 липня 2021 р.
external

Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021)

Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021)

За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.
Економіка29 липня 2021 р.07:01 хв.
Після аварії на підприємстві "Рівнеазот"

Інцидент на "Рівнеазоті": наступна аварія - питання часу?

Інцидент на "Рівнеазоті": наступна аварія - питання часу?

Місцева влада заявляє, що загрози довкіллю й життю людей немає, однак екологи налаштовані скептично.
Природа й екологія22 липня 2021 р.
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

Дмитро Фірташ наближається до екстрадиції до США

Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів.
Політика26 березня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

DW I Kommentarbild Eugen Theise

Не співпрацюйте з олігархами, пане президенте!

Євген Тейзе
Коментар
Політика23 вересня 2021 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Кінець епохи Дмитра Фірташа

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика26 червня 2019 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Екстрадиція Фірташа - сигнал для всіх олігархів

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика23 лютого 2017 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Коментар: Помилка президента Порошенка

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
19 лютого 2016 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Навіщо Саакашвілі фронт проти Яценюка

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
15 грудня 2015 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Повернення Фірташа може підірвати Україну

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
4 грудня 2015 р.