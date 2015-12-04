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Звільнені території України
Енергетична криза
Дмитро Фірташ
Тема
Дмитро Фірташ - український олігарх.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Сєвєродонецьк: новий осередок війни на Донбасі
Сєвєродонецьк: новий осередок війни на Донбасі
Сєвєродонецьк - не просто промисловий центр, за який точаться бої. 20 років тому там уперше проявився сепаратизм.
Конфлікти
01.06.2022
1 червня 2022 р.
Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль
Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль
Війна, яку розв'язала РФ, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні.
Конфлікти
07.05.2022
7 травня 2022 р.
Суд повернув комбінат Фірташа державі
Суд повернув комбінат Фірташа державі
Суд в Україні задовольнив позов САП і повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа державі.
Економіка
05.08.2021
5 серпня 2021 р.
Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)
Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)
Через "Північний потік-2" німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. А що має зробити Київ?
Економіка
30.07.2021
30 липня 2021 р.
Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021)
Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021)
За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.
Економіка
29.07.2021
29 липня 2021 р.
07:01 хв.
Інцидент на "Рівнеазоті": наступна аварія - питання часу?
Інцидент на "Рівнеазоті": наступна аварія - питання часу?
Місцева влада заявляє, що загрози довкіллю й життю людей немає, однак екологи налаштовані скептично.
Природа й екологія
22.07.2021
22 липня 2021 р.
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Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів.
Політика
26.03.2022
26 березня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Не співпрацюйте з олігархами, пане президенте!
Євген Тейзе
Коментар
Політика
23.09.2021
23 вересня 2021 р.
Кінець епохи Дмитра Фірташа
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
26.06.2019
26 червня 2019 р.
Екстрадиція Фірташа - сигнал для всіх олігархів
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
23.02.2017
23 лютого 2017 р.
Коментар: Помилка президента Порошенка
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
19.02.2016
19 лютого 2016 р.
Навіщо Саакашвілі фронт проти Яценюка
Сергій Руденко
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15.12.2015
15 грудня 2015 р.
Повернення Фірташа може підірвати Україну
Сергій Руденко
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04.12.2015
4 грудня 2015 р.
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