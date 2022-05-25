Сєвєродонецьк: що треба знати про новий осередок війни на Донбасі

Менш ніж через два тижні після того, як останні українські бійці в Маріуполі здалися в полон російській армії, сподіваючись на обмін, Україна може втратити другий великий центр Донбасу - Сєвєродонецьк. В останні дні травня з'явилися повідомлення про те, що у місті на заході Луганської області точаться вуличні бої. Сєвєродонецьк та сусідній з ним Лисичанськ- останні великі міста області, які залишалися під контролем Києва. За даними Генштабу Збройних сил України, Росія зосередила основні зусилля у регіоні на взятті Сєвєродонецька. Українські війська, що захищають регіон, ризикують потрапити в оточення, як у Маріуполі.

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Центр української хімічної промисловості

Сєвєродонецьк має типову для Донбасу долю. Місто з населенням трохи більше 100 тисяч людей виникло за радянських часів на місці селища поряд з хімкомбінатом "Азот", найбільшим в Україні. Свою назву місто на кордоні Луганської, Донецької та Харківської областей отримало у 1950-х роках від річки Сіверський Донець.

Прохідна заводу "Азот" (архівне фото)

Власник "Азоту" - тісно пов'язаний газовим та хімічним бізнесом з Росією олігарх та медіамагнат Дмитро Фірташ, який з 2014 року живе в Австрії та побоюється екстрадиції до США за підозрою в корупції. Основна продукція його заводу в Сєвєродонецьку - добрива, левова частка яких ішла на експорт. Упродовж останніх років завод, як і багато підприємств регіону, працював з перебоями. Крім "Азоту", в Сєвєродонецьку є й інші підприємства хімічної промисловості, а в сусідньому місті Лисичанську - нафтопереробний завод, який раніше належав російському бізнесу, але давно не працює.

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Перші паростки сепаратизму на Донбасі

Сєвєродонецьк відомий тим, що саме там майже 20 років тому було зроблено першу спробу розколоти Україну. 28 листопада 2004 року в цьому місті відбувся так званий "всеукраїнський з'їзд депутатів усіх рівнів", участь у якому взяли в основному політики проросійської "Партії регіонів", що виникла й домінувала на Донбасі. На тлі прозахідної Помаранчевої революції вони погрожували проголосити автономію з центром у Харкові, до якої могли увійти вісім східних та південних областей України, а також Крим і Севастополь.

На з'їзді виступив мер Москви Юрій Лужков, який у юності працював на заводі "Азот". Пізніше Лужкову було присвоєно звання почесного громадянина Сєвєродонецька, хоча на той момент українська влада заборонила йому в'їзд до країни через сепаратистські висловлювання про Севастополь. І хоча ініціатори з'їзду в Сєвєродонецьку не пішли далі погроз, експерти назвали його першою, хоч і невдалою спробою оформити політичний розкол України.

Друга спроба була вже навесні та влітку 2014 року після анексії Криму Росією. Озброєні місцеві сепаратисти та козаки, що прибули з Росії, зайняли три сусідні міста - Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне - і оголосили про підпорядкування сепаратистам у Донецьку, а не в Луганську.

Підірваний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, травень 2022 року

Українська армія звільнила регіон у другій половині липня 2014 року, Сєвєродонецьк став центром військово-цивільної адміністрації області. Сюди з Луганська переїхали інституції й вищі навчальні заклади, зокрема, Східноукраїнський національний університет імені Даля. Тепер він знову змінив прописку, цього разу - на Заході України.

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Стратегічне значення Сєвєродонецька

Сєвєродонецьк та сусідній Лисичанськ мають стратегічне значення як частина Донбасу, яка пов'язує його з іншими регіонами України. Головна увага прикута до траси, що з'єднує Лисичанськ із Бахмутом у Донецькій області, через яку здійснюється постачання українських військових і якою донедавна відбувалася евакуація цивільних. Через обстріл цей шлях тепер вважається небезпечним.

Взяття Сєвєродонецька та Лисичанська дасть Росії можливість вийти на адміністративний кордон області - одну з проголошених Кремлем цілей війни. Крім того, це також може розширити плацдарм для просування російської армії далі на захід у бік Краматорська - адміністративного центру в Донецькій області - та одного з останніх великих промислових міст Донбасу, підконтрольних Києву.