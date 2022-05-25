Сєвєродонецьк

Жити на Донбасі, говорити українською: історії з Луганщини (28.08.2020)

Перейти на українську на Донбасі - непросте рішення. Це й досі означає стати білою вороною - навіть для власних друзів. Проте декого така перспектива не лякає. Історії поліцейського-луганчанина і сєвєродонеччанки, які все життя були російськомовними, але нещодавно заговорили українською.