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Сєвєродонецьк - місто на сході України в Луганській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сєвєродонецьк".
До початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року місто Сєвєродонецьк нараховувало понад 100 тисяч жителів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Внаслідок війни на Донбасі багато переселенців почали нове життя - зокрема у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Та після повномасштабного наступу Росії ці люди знову вимушені тікати від війни. DW наводить їхні історії.
Перейти на українську на Донбасі - непросте рішення. Це й досі означає стати білою вороною - навіть для власних друзів. Проте декого така перспектива не лякає. Історії поліцейського-луганчанина і сєвєродонеччанки, які все життя були російськомовними, але нещодавно заговорили українською.
У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.
Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.
Другим відродженням називає переїзд Луганського оркестру до Сєвєродонецька австрійський диригент Курт Шмід, який уже 15 років співпрацює з колективом. Диригент розповів DW, як його колектив пережив війну на Донбасі.