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Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк - місто на сході України в Луганській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сєвєродонецьк".

До початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року місто Сєвєродонецьк нараховувало понад 100 тисяч жителів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Чи стане Сєвєродонецьк другим Маріуполем? Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині

Чи стане Сєвєродонецьк другим Маріуполем? Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині 25.05.2022

Про те, чи загрожує Сєвєродонецьку та Лисичанську оточення та чому там попри смертельну небезпеку залишаються тисячі цивільних, DW поговорила з очільником Луганської ВЦА Сергієм Гайдаєм.
Росія видихається. Західні експерти про три сценарії війни в Україні

"Росія видихається". Західні експерти про три сценарії війни в Україні 14.05.2022

Битва за Донбас - останній великий наступ російської армії. Можливості Москви у війні з Україною вичерпуються, а проблем більшає, кажуть західні військові експерти.
Живемо одним днем. Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни

"Живемо одним днем". Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни 25.04.2022

Внаслідок війни на Донбасі багато переселенців почали нове життя - зокрема у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Та після повномасштабного наступу Росії ці люди знову вимушені тікати від війни. DW наводить їхні історії.
Маріуполь може стати червоною лінією в переговорах з Росією - Кулеба

Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба 17.04.2022

Завершився 53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 17 квітня.

Як рятують з-під обстрілів на Луганщині "лежачих" і літніх (16.04.2022) 16.04.2022

Волонтери доправили до Львова літніх людей, "лежачих" та інвалідів з Лисичанська й Сєвєродонецька. Ці міста, за даними української розвідки, Путін наказав "зрівняти з землею".

Лікар на Донбасі: Народ не розуміє - потрібен локдаун! (відео)

Лікар на Донбасі: Народ не розуміє - потрібен локдаун! (відео) 28.12.2020

Пандемія коронавірусу змусила 32-річного хірурга-кардіолога з Донецька перекваліфікуватися у "ковідолога". Дивіться розповідь про ситуацію з COVID-19 у Сєвєродонецьку від першої особи.

Лікар на Донбасі: Був кардіологом - став "ковідологом" (18.12.2020) 18.12.2020

32-річний лікар Микита Журавльов у 2014 році переїхав з окупованого Донецька у столицю вільної Луганщини - Сєвєродонецьк. Працював одночасно кардіохірургом і терапевтом. Проте пандемія змусила перекваліфікуватися...

Масштабні пожежі на Луганщині (01.10.2020) 01.10.2020

На території Луганської області зафіксовано півтори сотні пожеж. Найбільш масштабні з них - у лісових масивах. Водночас вогнем знищено чи пошкоджено вже 250 будинків. Є загиблі та поранені.

Жити на Донбасі, говорити українською: історії з Луганщини (28.08.2020) 28.08.2020

Перейти на українську на Донбасі - непросте рішення. Це й досі означає стати білою вороною - навіть для власних друзів. Проте декого така перспектива не лякає. Історії поліцейського-луганчанина і сєвєродонеччанки, які все життя були російськомовними, але нещодавно заговорили українською.
Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео)

Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео) 24.08.2020

У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.

Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини

Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини 24.08.2020

Перейти на українську на Донбасі досі означає стати "білою вороною". Проте у деяких людей на Луганщині бажання говорити рідною, хоч і вивченою мовою сильніше за конформізм. Навіщо це їм і чого вартує - в матеріалі DW.

Фейкова канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі

"Фейкова" канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі 24.06.2019

Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.
У поліції не виключають політичних мотивів убивства голови фракції БПП у Сєверодонецьку

У поліції не виключають політичних мотивів убивства голови фракції БПП у Сєверодонецьку 03.11.2017

Голову фракції БПП Сєверодонецької міської ради Сергія Самарського знайшли мертвим. У поліції назвали пріоритетною версією розслідування причин убивства політичну діяльність Самарського.
У тіні війни, або Росіяни і російська мова в українському Сєвєродонецьку

У тіні війни, або Росіяни і російська мова в українському Сєвєродонецьку 08.09.2016

Лінія розмежування з сепаратистськими територіями на сході України, що виникла в 2014 році, ділить регіон, в якому мешкає багато етнічних росіян. Як живуть вони сьогодні? Репортаж із Сєвєродонецька.
Австрійський диригент: Атмосфера у Сєвєродонецьку сприяє зануренню у роботу

Австрійський диригент: Атмосфера у Сєвєродонецьку сприяє зануренню у роботу 27.04.2016

Другим відродженням називає переїзд Луганського оркестру до Сєвєродонецька австрійський диригент Курт Шмід, який уже 15 років співпрацює з колективом. Диригент розповів DW, як його колектив пережив війну на Донбасі.
МВС: В Україні не відкрилося 237 виборчих дільниць

МВС: В Україні не відкрилося 237 виборчих дільниць 25.10.2015

За даними правоохоронців, станом на ранок неділі в Україні не відкрилось для голосування 237 дільниць. Більшість з них - у Маріуполі та Красноармійську.