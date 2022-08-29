КонфліктиУкраїна"РФ здійснює геноцид мешканців Донбасу"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаТамара Кіптенко13 год. тому13 год. томуВідомий блогер Денис Казанський в інтерв'ю DW розповів про настрої у так званих "ЛДНР" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, колабораціонізм та поразку Путіна в інформаційній війні.https://www.dw.com/uk/denis-kazanskij-te-so-robit-rosia-z-donbasom-ce-tupe-bozevilne-znisenna-30082022/video-62972430Реклама