"Росія знищує Сєверодонецьк і Лисичанськ": Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині (25.05.2022)

Промислові міста Сєверодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, в кожному з яких до масштабного вторгнення Росії проживало близько ста тисяч людей, нині є найгарячішими точками на лінії фронту. Чи загрожує цим містам оточення та чому там попри смертельну небезпеку залишаються тисячі цивільних, DW поговорила з очільником Луганської ВЦА Сергієм Гайдаєм.