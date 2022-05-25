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Лисичанськ - місто на сході України в Луганській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лисичанськ".
До початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року в Лисичанску проживало близько 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Промислові міста Сєверодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, в кожному з яких до масштабного вторгнення Росії проживало близько ста тисяч людей, нині є найгарячішими точками на лінії фронту. Чи загрожує цим містам оточення та чому там попри смертельну небезпеку залишаються тисячі цивільних, DW поговорила з очільником Луганської ВЦА Сергієм Гайдаєм.
Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.
Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.
Луганськ заснував шотландець, а Донецьк - британець. Лисичанськ збудували бельгійці. Такий початок історії Донбасу. Європейські інвестиції та технології прийшли туди на двісті років раніше ідей "русского мира". Нині європейці збираються повернутися. Як саме?