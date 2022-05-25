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Лисичанськ

Лисичанськ - місто на сході України в Луганській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лисичанськ".

До початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року в Лисичанску проживало близько 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Лисичанськ: евакуювати мирних мешканців запізно? (25.05.2022) 25.05.2022

Лисичанськ на Луганщині потерпає від важких боїв. Місту загрожує доля сусіднього Сєверодонецька: мешканці можуть опинитися в пастці, коли шлях до нього буде відрізано військами РФ.

"Росія знищує Сєверодонецьк і Лисичанськ": Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині (25.05.2022) 25.05.2022

Промислові міста Сєверодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, в кожному з яких до масштабного вторгнення Росії проживало близько ста тисяч людей, нині є найгарячішими точками на лінії фронту. Чи загрожує цим містам оточення та чому там попри смертельну небезпеку залишаються тисячі цивільних, DW поговорила з очільником Луганської ВЦА Сергієм Гайдаєм.

Весілля медсестри з Лисичанська, про яке дізнався весь світ (09.05.2022) 09.05.2022

Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.

Як рятують з-під обстрілів на Луганщині "лежачих" і літніх (16.04.2022) 16.04.2022

Волонтери доправили до Львова літніх людей, "лежачих" та інвалідів з Лисичанська й Сєвєродонецька. Ці міста, за даними української розвідки, Путін наказав "зрівняти з землею".

Фейкова канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі

"Фейкова" канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі 24.06.2019

Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.

Європейський Донбас: на два століття раніше за "русский мир" (08.02.2019) 08.02.2019

Луганськ заснував шотландець, а Донецьк - британець. Лисичанськ збудували бельгійці. Такий початок історії Донбасу. Європейські інвестиції та технології прийшли туди на двісті років раніше ідей "русского мира". Нині європейці збираються повернутися. Як саме?

Під Лисичанськом збитий ударний безпілотник - ООС

Під Лисичанськом збитий ударний безпілотник - ООС 12.10.2018

Поблизу Лисичанського НПЗ системи протиповітряної оборони ЗСУ виявили два ударних безпілотних літальних апарати. Одного з них було збито на висоті у два кілометри, повідомляють у міноборони України.
У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали

У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали 12.10.2018

На територію однієї з шкіл міста Лисичанськ Луганської області упав уламок ракети від ЗРК "ОСА". З навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила обмудсменка України Людмила Денісова.

Відбудова Лисичанська (24.03.2016) 24.03.2016

У Лисичанську відновлюють будинки, зруйновані через військові дії на Сході України.

Як відбудовують Донбас - DW Новини (24.03.2016) 24.03.2016

У ЄС хочуть створити єдиний європейський центр для боротьби з тероризмом. Вирок за геноцид: Радовану Караджичу дали 40 років в'язниці. Фінальний акорд історичного тижня на Кубі - безкоштовний концерт Ролліг Стоунс.
Німецький благодійник: У Львові я вже маю багато добрих друзів

Німецький благодійник: "У Львові я вже маю багато добрих друзів" 08.12.2015

Німецький підприємець створив благодійний фонд, аби допомагати дитячим лікарням в Україні. Вольфґанґ Понто розповів DW, як він прийшов до цієї справи.
ОПОРА спростовує інформацію про визнання виборів у Лисичанську недійсними

"ОПОРА" спростовує інформацію про визнання виборів у Лисичанську недійсними 26.10.2015

В "ОПОРІ" заявляють, що повідомлення про визнання недійсними виборів у Лисичанську неправдиве. За даними спостерігачів, перемогу на виборах мера здобуває кандидат від "Опозиційного блоку".
Кредит від KfW: ФРН допоможе оновити енергетичну інфраструктуру сходу України

Кредит від KfW: ФРН допоможе оновити енергетичну інфраструктуру сходу України 18.09.2015

За рахунок кредиту з Німеччини загальним обсягом у 300 мільйонів євро Київ хоче збалансувати енергоринок східних областей України та зробити інфраструктурні об’єкти більш енергоефективними.
Георгій Тука: Твердження, що весь Донбас мріє про Росію - неправда

Георгій Тука: "Твердження, що весь Донбас мріє про Росію - неправда" 31.07.2015

Голова Луганської області Георгій Тука про свої пріоритети на новій посаді, про боротьбу з корупцією, контрабандою та проявами сепаратизму - в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Сили АТО продовжують наступальні бої проти сепаратистів

Сили АТО продовжують наступальні бої проти сепаратистів 24.07.2014

Українські війська продовжують наступальні бої проти сепаратистів на Сході України. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Звільнено ще низку населених пунктів.
Епіцентр бойових дій перемістився на Луганщину

Епіцентр бойових дій перемістився на Луганщину 22.05.2014

На Луганщині бойовики невизнаної "Луганської народної республіки" підірвали міст через Сіверський Донець, захопили шахти та оголосили "воєнний стан". Бої між військовими та сепаратистами відбулися і на Донеччині.