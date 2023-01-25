"Оскар" 2023 року: серед номінантів фільм про Україну

Документальну стрічку про будні дитбудинку в Лисичанську номінували на "Оскар". Німецький фільм "На Західному фронті без змін" претендує на нагороду одразу в дев'яти категоріях.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила у вівторок, 24 січня, список номінантів на здобуття"Оскара" - найпрестижнішої кінематографічної премії у світі. На нагороду в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" претендує стрічка про будні дитбудинку в Лисичанську на охоплену війною Донбасі. А німецький художній фільм "На Західному фронті без змін" номіновано одразу в дев'яти категоріях: як "Найкращий фільм", як "Найкращий фільм іноземною мовою", а також у категоріях "Найкращий звук", "Найкраща операторська робота", "Найкращий сценарій-адаптація", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий грим" і "Найкраща музика".

Читайте також: Україна - у центрі програми кінофестивалю "Берлінале-2023"

"Будинок зі скалок" - фільм виробництва України, Данії, Фінляндії та Швеції

Данський режисер Сімон Леренг Вільмонт зі своєю командою знімав документальний фільм про дитячий будинок в українському Лисичанську Луганської області у 2019 - 2020 роках. У цьому місті люди потерпали від війни ще з 2014 року - лінія фронту проходила зовсім поруч. Однак цей документальний фільм - не про бойові дії. У центрі уваги - діти та їхні будні в незвичайному дитячому будинку: Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. У кожного з них - важка доля: когось позбавила сім'ї війна, хтось змушений жити окремо від батьків, які страждають на посттравматичні стресові розлади або алкоголізм.

Данський режисер Сімон Леренг Вільмонт Фото: FINAL CUT FOR REAL

"Будинок зі скалок" розповідає про життя вихованців Лисичанського центру, в якому вони можуть перебувати до дев'яти місяців - в очікуванні рішення суду про опіку. Тут діти знаходять собі друзів, і, звісно, сподіваються на прихід батьків чи близьких людей, часто - марно. Цей фільм - про дітей, які чекають у цьому будинку на рішення про свою подальшу долю. На екрані вони безтурботно спілкуються та граються, але глядач розуміє, що, незважаючи на свій юний вік, вони вже часто зіштовхувалися зі злом і надто близько знайомі з темними сторонами життя: домашнім насильством, алкоголізмом і наркотиками.

Співробітники дитячого будинку намагаються відразу знайти для своїх підопічних довгострокові рішення. Якщо пощастить, знаходиться родич, який приймає до себе дитину, або прийомна сім'я. Усі, кого зрештою не забирають, неминуче потрапляють в один із державних дитячих будинків, часто перевантажених.

Читайте також: "Система була паралізована". Як війна впливає на прихисток дітей-сиріт в Україні

Фільм уже отримав низку нагород

24 лютого 2022 року - в день, коли російські війська вторглися в Україну, адміністрація міста не стала чекати. Усіх дітей із Лисичанського центру відвезли в безпечне місце на заході країни, і деякі діти потім, за інформацією режисера, знайшли притулок в інших європейських країнах. Прем'єра фільму "Будинок зі скалок" відбулася 26 січня 2022 року під час кінофестивалю "Санденс". Після цього він уже встиг побувати на різних фестивалях по всій Європі і отримати низку нагород.

Сімон Леренг Вільмонт уже не вперше розповідає глядачеві історію "очима дитини". Протягом цілого року, коли на Донбасі вже тривали воєнні дії, Вільмонт з камерою супроводжував 10-річного хлопчика і його бабусю, які жили прямо на передовій. Їхні будні він представив публіці у своєму документальному фільмі "Віддалений гавкіт собак", який вийшов 2017 року і який також було номіновано на "Оскара".

Читайте також: Фільми про Україну номіновані на премію Європейської кіноакадемії

Драма "На Західному фронті без змін"

Сенсаційним можна вважати успіх німецького фільму: номінація на "Оскара" одразу в дев'яти категоріях, серед яких є і найпрестижніша - "Найкращий фільм".

Кадр із фільму "На Західному фронті без змін" Фото: Netflix/Zumapress/picture alliance

Донедавна роман німецького письменника Еріха Марії Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Західному фронті без змін" було екранізовано тільки англійською мовою. Уродженець Вольфсбурга Едвард Берґер (Edward Berger) поставив собі за мету зробити німецькомовну інтерпретацію твору. З кінця жовтня 2022 року фільм "На Західному фронті без змін" уже можна подивитися на Netflix.

Читайте також: Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"

Ірландська трагікомедія "Банші з Інішеріна" ("The Banshees of Inisherin") також отримала дев'ять номінацій на нагороду. Фільм "Елвіс" режисера База Лурманна номінували вісім разів, а стрічку "Фабельмани" Стівена Спілберга - сім разів.

Кадр зі стрічки "Банші з Інішеріна", що також отримала дев'ять номінацій на "Оскара" Фото: 20th Century Studios

Також на нагороду претендує індійський фільм, зйомки якого частково відбувалися в Україні, - це стрічка RRR Movie, номінована в категорії "Найкраща пісня".

"Ця пісня - це сцена фільму, яку знімала наша компанія 435 FILMS біля Маріїнського палацу у Києві", - повідомили в українській кінокомпанії, що організовувала зйомки в Україні.

95-та церемонія вручення "Оскарів" за найвищі досягнення в кіноіндустрії відбудеться в ніч на 13 березня у Лос-Анджелесі.