Фільми про Україну номіновані на Європейську кінопремію

Серед претендентів на "європейського Оскара" - документальні стрічки "Маріуполіс 2" та "Будинок зі скалок", а також ігрові фільми "Памфір" та "Цензорка".

Серед претендентів на Європейську кінопремію 2022 року документальні картини про Україну "Маріуполіс 2" литовського режисера Мантаса Кведарачавічюса та "Будинок зі скалок" данця Симона Леренга Вільмонта, повідомила Європейська кіноакадемія у вівторок, 8 листопада.

Також на премію номіновані ігрові фільми про Україну "Памфір" українця Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Цензорка" словака Петера Керекеша. Імена лауреатів стануть відомі у грудні.

"Маріуполіс 2" та "Будинок з уламків"

"Маріуполіс 2" загиблого в Україні Мантаса Кведарачавічюса номіновано у категорії "найкращий документальний фільм" (European Documentary). Картина змонтована із матеріалу, який литовський режисер знімав перед загибеллю. Матеріал зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка перебувала разом із режисером у Маріуполі.



Кадр із фільму "Маріуполіс 2" загиблого в Україні Мантаса Кведарачавічуса Фото: Filmfest Cannes/dpa/picture alliance

Прем'єра "Маріуполіса 2" відбулася у Каннах 19 травня. "Литовський режисер Кведаравічюс приїхав до Маріуполя у березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, його катували та вбили (…) Друзі, колеги делікатно склали разом зняті кадри і зробили з цього фільм", - розповіла режисерка Ірина Цілик, яка стала першою українкою, яка увійшла до складу журі Канського кінофестивалю.

Ще один фільм про Україну в цій номінації - "Будинок зі скалок". Симон Леренг Вільмонт знімав картину про будні вихованців дитячого будинку на Донбасі у 2019-2020 роках - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цілий рік знімальна група працювала у Лисичанську.

У центрі уваги - діти та їхні будні у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації. У кожного з них - важка доля: когось позбавила сім'ї війна, хтось змушений жити окремо від батьків, які страждають на посттравматичні стресові розлади або від алкоголізму.

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"Памфір" та "Цензорка"

Повнометражний художній фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука був створений у співпраці представниками України, Франції, Польщі та Чилі. Його події розгортаються в Західній Україні. Головному герою дуже хочеться підтримати свою сім'ю і доводиться робити вибір між чесним життям та нелегальними способами швидко заробити грошей. Картина претендує на приз кінокритиків Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕСІ) (European Discovery - Prix Fipresci).

Акторка Марина Клімова - виконавиця ролі Люби у фільмі "Цензорка" Фото: Photoshot/picture alliance

Також на приз ФІПРЕСІ претендує повнометражна картина "Цензорка" Петера Керекеша. Спільна стрічка України, Чехії та Словаччини розповідає історію молодої жінки Люби, засудженої до шести років ув'язнення за вбивство чоловіка. Вона відбуває покарання в одеській в'язниці разом із сином Колею. Люба не хоче, щоб її дитина опинилась у дитячому будинку - така доля дітей ув'язнених після того, як їм виповниться три роки.

Найкращі європейські фільми

На приз у категорії "найкращий фільм" (European Film) номіновано картини "Алькаррас" (режисер - Карла Сімон, прем'єра відбулася у лютому 2022 року на Берлінському кінофестивалі), "Корсаж" (режисер Марі Кройцер (Marie Kreutzer)), "Трикутник смутку" (режисер - Рубен Естлунд), "Священний павук" (режисер - Алі Аббасі), "Близько" (режисер - Лукас Донт).

Премію Європейської кіноакадемії, яку часто називають "європейським Оскаром", було засновано 1988 року в Берліні за ініціативою європейських кінорежисерів для просування європейського кінематографу в світі. Вона є однією з найпрестижніших нагород у галузі кіно. Відбір її лауреатів здійснюють понад чотири тисячі членів академії. Цього року урочиста церемонія нагородження відбудеться у Рейк'явіку 10 грудня.

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