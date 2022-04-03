Фільм вбитого у Маріуполі документаліста відзначили у Каннах

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Картину "Маріуполіс 2" змонтовано з матеріалу, який литовський режисер Мантас Кведарачавічус знімав перед смертю. Матеріал зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі.
Документальний фільм "Маріуполіс 2" загиблого в Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведарачавічюса був відзначений на 75-му Канському кінофестивалі ввечері в суботу, 28 травня, спеціальною нагородою журі "Золоте око".
"Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з будь-яким іншим на цьому конкурсі. Дуже радикальний, мужній, художній та екзистенційний вислів "Маріуполіс 2", - зазначило журі Каннського кінофестивалю.
Режисер Мантас Кведаравічюс - один з тисяч цивільних вбитих російською армією з початку повномасштабного вторгнення.
Картина змонтована із матеріалу, який режисер знімав перед смертю. Матеріал зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі.
Литовський режисер Кведаравічюс приїхав до Маріуполя в березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, де його катували і вбили.
Це місто на Донбасі стало символом війни на знищення, яку Росія веде проти України. Але з окупацією українська історія міста не закінчена, упевнений Роман Гончаренко.
На "Берлінале" відбулася прем’єра документального фільму "Маріуполь", який зняли навесні 2015 року. При цьому стрічка вийшла не зовсім про війну. DW поговорила з її автором, литовським режисером Мантасом Кведаравічюсом.