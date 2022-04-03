Фільм вбитого у Маріуполі документаліста відзначили у Каннах

Документальний фільм "Маріуполіс 2" загиблого в Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведарачавічюса був відзначений на 75-му Канському кінофестивалі ввечері в суботу, 28 травня, спеціальною нагородою журі "Золоте око".

"Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з будь-яким іншим на цьому конкурсі. Дуже радикальний, мужній, художній та екзистенційний вислів "Маріуполіс 2", - зазначило журі Каннського кінофестивалю.

Режисер Мантас Кведаравічюс - один з тисяч цивільних вбитих російською армією з початку повномасштабного вторгнення.

Вбитий у російському полоні

Картина змонтована із матеріалу, який режисер знімав перед смертю. Матеріал зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі.

Литовський режисер Кведаравічюс приїхав до Маріуполя в березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, де його катували і вбили.