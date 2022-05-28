Фільм "Трикутник смутку" отримав у Каннах "Золоту пальмову гілку"

"Золоту пальмову гілку" 75-го кінофестивалю у Каннах присудили сатиричному фільму "Трикутник смутку" шведського режисера Рубена Естлунда. Про це журі під головуванням французького актора, режисера та сценариста Венсана Ліндона оголосило увечері у суботу, 28 травня.

"Трикутник смутку" - це сатирична драма про світ впливових і надбагатих людей, схиблених на грошах, насолодах і своїй зовнішності. Окрім іншого, її дія розгортається на розкішній яхті, яку захоплюють морські пірати, а потім вона зазнає аварії. Пасажири опиняються на безлюдному острові, де їхня ієрархія різко змінюється. Ця картина - про абсурдність капіталізму, владних відносин та соціальної нерівності. Естлунд уже здобував "Золоту пальмову гілку" кінофестивалю у Каннах в 2017 році за свою стрічку "Квадрат".

Гран-прі фестивалю

Другу за значимістю нагороду - Гран-прі фестивалю - отримали французька кінопостановниця Клер Дені (фільм "Зірки опівдні") та бельгійський режисер Лукас Донт (за фільм "Близько"). Володарем нагороди за найкращу режисуру став південнокорейський режисер Пак Чхан Ук за роботу "Рішення піти".

Найкраща акторка та найкращий актор

Іранська актриса Зар Амір-Ебрахімі отримала нагороду за найкращу жіночу роль. У фільмі Алі Аббасі "Святий павук" вона зіграла відважну журналістку, яка йде слідом серійного вбивці. Південнокорейський актор Сон Кан Хо був визнаний найкращим актором за роль у фільмі "Брокер" режисера Хірокадзу Кореєда.

Приз журі

Приз журі присуджено італійсько-бельгійській стрічці "Вісім гір" Шарлотти Вандермерс та Фелікса Ван Грунінгена, а також фільму "Іа" польського режисера Єжи Сколимовського.

Нагорода "Золота камера"

Нагорода "Золота камера" за дебютний фільм дісталася картині "Бойовий поні" Джина Геммел та Райлі Кіо, представленій у програмі "Особливий погляд".

Шведський режисер єгипетського походження Тарік Салех, який представив у Каннах свою картину "Хлопчик з небес", здобув приз за найкращий сценарій.

В основній конкурсній програмі було представлено 20 робіт. 75-й Міжнародний кінофестиваль у Каннах проходив з 17 по 28 травня.