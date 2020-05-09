 Український пес-сапер Патрон отримав спецприз Каннського кінофестивалю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2022

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Новини

Український пес-сапер Патрон отримав спецприз Каннського кінофестивалю

Український собака-сапер отримав спеціальну нагороду за зміцнення зв'язку між людством та собаками.

Ukraine, Kiew | Hund Bullet

Український пес-сапер Патрон отримав спеціальну нагороду Каннського кінофестивалю за зв'язок між людством і собаками (премія Dogmatarian), повідомила агенція AFP увечері в п'ятницю, 27 травня.

Приз вручили представнику української делегації у Каннах. "Патрон не може бути тут, тому що його робота дуже потрібна вдома. Ця нагорода присвячується всім захисникам України та захисникам світу у всьому світі", - сказала вона.

Головний приз для собак-акторів - Palm Dog ("Пальмовий собака") - отримав пудель Бріт із фільму "Бойовий поні".

Службовий собака породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон - один із символів української армії. Собака належить до загону саперів Чернігівської області, і після відступу російських військ займається пошуком мін, що там залишилися. Загалом йому вдалося виявити понад 250 вибухових пристроїв.

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У травні президент Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю "За віддану службу". "Я нагородив сапера Патрона, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає вчити наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза", - сказав Зеленський під час церемонії нагородження.

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