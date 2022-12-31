Бельгійці у шоці: як їхня пісня допомагає українцям вижити!

Гумор під час війни - це дуже серйозно, каже співак Андрій Данилко. Розповідаємо історію про "матюки" у бельгійській пісні, яку відкрили для себе українці в TikTok під час російських обстрілів.

Прокинулися від звуків ракет? Вранці немає світла? У квартирі холодно? Зник зв'язок? Українська реальність воєнного часу чудово лягає на бельгійську пісню "Goeiemorgen, morgen", демонструють численні користувачі соцмережі TikTok. Молоді люди на відео відкривають рота під музику на словах "Goeiemorgen, morgen, goeietag". З фламандської вони перекладаються як "Доброго ранку, ранку! Доброго дня", але українською звучать як повна протилежність цьому вітанню.

Жителі Бельгії дуже здивувалися, дізнавшись, що пісня 50-річної давнини стала вірусною в Україні. Ще більше здивування спіткало фламандців, коли вони зрозуміли чому. Ті, хто має знайомих з України, при зустрічі цікавилися: "Чи правда, що ця фраза звучить українською мовою, як щось погане?".

Нічого негативного у цій фразі немає, вважає співак Андрій Данилко. Головне в ній - те, що вона лаконічна: "Можна сказати "дурниця", а можна сказати те слово, яке чується в пісні. Воно більш насичене, в ньому є натиск, більше фарб, ним краще можна описати ситуацію та реакцію на щось".

Іронія форми та змісту

Ба більше, у цьому випадку спрацьовує ефект контрасту форми та змісту. "Тут, за такого ліризму, романтичності цього дуету - труби грають, все таке світле - навіть у цьому є момент "нічого, нормально, ця goeietag пройде, і все буде добре". Тут є позитив", - каже творець легендарного образу Вєрки Сердючки.

Вєрка Сердючка на "Євробаченні" у Ізраїлі, 2019 рік Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Саме позитив обожнюють у цій пісні бельгійці. Наприкінці 2022 року фламандська музична станція Radio 2 внесла "Goeiemorgen, morgen" у виконанні дуету Ніколь і Гьюґо в "золоту двадцятку" найкращих хітів усіх часів і народів - за підсумками голосування слухачів. Легкий, життєрадісний спів, що радує бельгійців навіть звичайним безпросвітно сірим дощовим ранком. А тут несподівано - матюки?

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"Кумедний спосіб показати Росії кулак"

"Ми у Фландрії були просто шоковані, адже це така прекрасна, добра пісня! А ці люди використовують її як протест, - каже ведучий національного конкурсного відбору на "Євробачення-2023" від Бельгії Петер ван де Вейре. - Звичайно, я бачу, що відбувається в Україні. Люди шукають способи опору Росії, і це такий кумедний спосіб показати Росії кулак".

Він розповів, що подружня пара виконавців Ніколь та Гьюґо написали цю пісню, щоби представити Бельгію на "Євробаченні" 1971 року. "У ній вони буквально говорять один одному: "Доброго ранку, привіт! Яке це щастя - бути з тобою! Непідробний прояв справжнього кохання - ось основна ідея цієї пісні. Ми любимо її, тому що нам симпатична ця пара, вона ідеальна", - пояснює ван де Вейре.

Пісня про справжнє кохання

Ніколь і Гьюґо прожили одне з одним понад 50 років. "Вони разом вставали вранці, разом лягали спати, все робили разом - можна сказати, такі собі закохані сіамські близнюки, - згадує ван де Вейре. - Я часто спостерігав за ними на концертах, і вони навіть поза сценою спілкувалися один з одним про погоду, їжу, про все. Їхні почуття непідробні - це саме те, що нам так потрібно в ці дивні часи".

Однак на "Євробаченні" ідеальній парі виступити не судилося. Незадовго до від'їзду Ніколь захворіла на жовтяницю і дует не поїхав на конкурс. Їх замінили інші співаки - не пара, Лілі Кастель та Жак Реймонд. Пісня набрала мало балів і дует опинився на 14-му місці з 18. Попри цей провал, "Goeiemorgen, morgen" став класикою поп-музики у Фландрії. Більшості європейців знайома версія Лілі Кастель та Жака Реймонда, але саме у виконанні Ніколь та Гьюґо пісня стала вірусною у TikTok.

Данилка цей феномен не здивував. "Це абсолютно зрозуміла штука, у різних народів є якісь слова, які для нас смішні. Ось, наприклад, у радянські часи сміялися над словосполученням "Чахлик Невмирущий", у російській мові є такі слова, як "отнюдь", "ибо", "кулебяка" - вони самі по собі смішні, я ось навіть не знаю, куди це "отнюдь" вставити, - говорить він. - Коли люди чують пісню, яка виконується з таким ліризмом, а там - знайомі їм матюки, звичайно, це викликає сміх. Ця історія не нова". Данилко нагадав, як років десять тому жартували над гімном Єгипту, де арабською співається "Батьківщина", а українською чується зовсім інше слово.

Новий та несподіваний сплеск популярності пісні "Goeiemorgen, morgen" стався відразу після смерті улюблениці бельгійців Ніколь Джозі. "Це дивний і незручний збіг", - зітхає ван де Вейре. Вона померла 4 листопада у 76 років, смертельно постраждавши від падіння зі сходів у себе вдома. У співачки двічі діагностували рак, а в останні роки - хворобу Альцгеймера.

Особлива функція гумору під час війни

За словами ведучого, Гьюґо продовжує говорити про свою покійну дружину так, якби та була жива. "Вона, як і раніше, живе в його серці і в серцях фламандців", - каже Петер. І якщо "Goeiemorgen, morgen" якимось чином допомагає українцям, то це добре, резюмує він: "Історія показує, що під час війни люди звертаються до гумору, щоби вижити".

Момент радості Фото: Ukrainian Presidential Office/AA/picture alliance

Це самозахист організму, у складні моменти люди завжди шукають щось смішне, вважає Данилко. "Звичайно, що у скрутні часи люди знаходять якийсь музичний супровід, щоб посміятися. Ситуацію ніяк не зміниш. Значить, що ти можеш із цим зробити? Тільки сміятися", - каже він.

"Ми самі з перших днів намагалися знаходити смішне. У мене було по десять ефірів у перші два місяці, коли потрібно було підбадьорити, розрядити атмосферу страху, нерозуміння, що панувала навколо, - розповідає Данилко. - Навіть коли лунали сирени, ми намагалися йти під руку з гумором, тому що це дуже серйозна річ. Ось ця, здавалося б, банальність, що гумор продовжує життя - це не випадково". Люди, які займаються гумором, мають певну місію, і саме під час війни дотепність українців стала особливо помітною, вважає творець Вєрки Сердючки.