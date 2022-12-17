На "Євробаченні-2023" Україну представлятиме гурт TVORCHI

Гурт TVORCHI представлятиме Україну на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.

Гурт TVORCHI став переможцем національного відбору і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Про це у суботу, 17 грудня, повідомляється на офіційних сторінках "Євробачення Україна" у соцмережах.

Гурт із піснею "Heart of Steel" отримав найбільшу кількість балів з-поміж 10 кандидатів - 19 (9 балів від суддів та 10 балів від глядачів).

Друге місце посіла виконавиця KRUTЬ, отримавши 18 балів (10 балів від суддів, 8 балів від глядачів), а третє - Jerry Heil, яка отримала 15 балів (8 балів від суддів та 9 балів від глядачів).

"Євробачення-2023" пройде за новими правилами

"Євробачення-2023" відбуватиметься за новими правилами - з цього року винятково глядачі пісенного конкурсу визначатимуть, хто з учасників потрапить до фіналу. Крім того, до голосування допустять країни, які не беруть участь у "Євробаченні".

Півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а фінал - на 13 травня.

Перемога України у 2022 році

Спочатку конкурс мала прийняти Україна, оскільки гурт Kalush Orchestra, який її представляв, посів перше місце на "Євробаченні-2022". Але через війну, яку розв'язала Росія, Європейська мовна спілка ухвалила рішення перенести шоу до Великобританії, представник якої посів друге місце.

Через перемогу на конкурсі Україна автоматично пройде до фіналу "Євробачення-2023" разом із "великою п'ятіркою" країн які роблять найбільший фінансовий внесок у проведення шоу: Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією.

Білорусь та Росію усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил участі: текст пісні цієї країни в 2021 році не відповідав вимогам "Євробачення", які забороняють політичні послання. Росію дискваліфікували через повномасштабне військове вторгнення в Україну в лютому 2022 року.