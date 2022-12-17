  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
"Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі
"Євробачення-2023" відбудеться у ЛіверпуліФото: Corinne Cumming/EBU/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

На "Євробаченні-2023" Україну представлятиме гурт TVORCHI

Тетяна Кирилюк
38 хв. тому

Гурт TVORCHI представлятиме Україну на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.

https://p.dw.com/p/4L74s

Гурт TVORCHI став переможцем національного відбору і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023"  у Ліверпулі. Про це у суботу, 17 грудня, повідомляється на офіційних сторінках "Євробачення Україна" у соцмережах. 

Гурт із піснею "Heart of Steel" отримав найбільшу кількість балів з-поміж 10 кандидатів - 19 (9 балів від суддів та 10 балів від глядачів).

Друге місце посіла виконавиця KRUTЬ, отримавши 18 балів (10 балів від суддів, 8 балів від глядачів), а третє - Jerry Heil, яка отримала 15 балів (8 балів від суддів та 9 балів від глядачів).

"Євробачення-2023" пройде за новими правилами

"Євробачення-2023" відбуватиметься за новими правилами - з цього року винятково глядачі пісенного конкурсу визначатимуть, хто з учасників потрапить до фіналу. Крім того, до голосування допустять країни, які не беруть участь у "Євробаченні".

Півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а фінал - на 13 травня.

Перемога України у 2022 році

Спочатку конкурс мала прийняти Україна, оскільки гурт Kalush Orchestra, який її представляв, посів перше місце на "Євробаченні-2022". Але через війну, яку розв'язала Росія, Європейська мовна спілка ухвалила рішення перенести шоу до Великобританії, представник якої посів друге місце.

Через перемогу на конкурсі Україна автоматично пройде до фіналу "Євробачення-2023" разом із "великою п'ятіркою" країн які роблять найбільший фінансовий внесок у проведення шоу: Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією.

Білорусь та Росію усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил участі: текст пісні цієї країни в 2021 році не відповідав вимогам "Євробачення", які забороняють політичні послання. Росію дискваліфікували через повномасштабне військове вторгнення в Україну в лютому 2022 року. 

Україна перемогла на "Євробаченні-2022"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Світло вже повернули майже шести мільйонам людей

Конфлікти10 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військові під час боїв навколо Бахмута

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Конфлікти16 грудня 2022 р.
Марка "Русскій воєнний корабль іді..." залишається найпопулярнішою

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Суспільство16 грудня 2022 р.
Українські біженці в Берліні

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Політика16 грудня 2022 р.
Колишня Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Політика16 грудня 2022 р.
Найпростіше грітися у час блекаутів тим, у кого в хаті ще залишились грубки на дровах чи вугіллі

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Суспільство16 грудня 2022 р.
Український клас у Берліні

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Освіта15 грудня 2022 р.
На головну сторінку