"Євробачення-2023" відбудеться у ЛіверпуліФото: Corinne Cumming/EBU/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна
На "Євробаченні-2023" Україну представлятиме гурт TVORCHI
Тетяна Кирилюк
38 хв. тому
Гурт TVORCHI представлятиме Україну на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.
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Гурт TVORCHI став переможцем національного відбору і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Про це у суботу, 17 грудня, повідомляється на офіційних сторінках "Євробачення Україна" у соцмережах.
Гурт із піснею "Heart of Steel" отримав найбільшу кількість балів з-поміж 10 кандидатів - 19 (9 балів від суддів та 10 балів від глядачів).
Друге місце посіла виконавиця KRUTЬ, отримавши 18 балів (10 балів від суддів, 8 балів від глядачів), а третє - Jerry Heil, яка отримала 15 балів (8 балів від суддів та 9 балів від глядачів).
Через перемогу на конкурсі Україна автоматично пройде до фіналу "Євробачення-2023" разом із "великою п'ятіркою" країн які роблять найбільший фінансовий внесок у проведення шоу: Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією.
Білорусь та Росію усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил участі: текст пісні цієї країни в 2021 році не відповідав вимогам "Євробачення", які забороняють політичні послання. Росію дискваліфікували через повномасштабне військове вторгнення в Україну в лютому 2022 року.