"Євробачення" змінює правила голосування

З 2023 року винятково глядачі пісенного конкурсу визначатимуть, хто з учасників потрапить до фіналу. Крім того, до голосування допустять країни, які не беруть участь у "Євробаченні".

У пісенному конкурсі "Євробачення" з 2023 року зміняться правила голосування, повідомив організатор - Європейська мовна спілка (EBU) - у вівторок, 22 листопада. Тепер у півфіналах винятково глядачі визначатимуть, хто з учасників потрапить до фіналу. З 2009 року рішення ухвалювали не тільки глядачі, а й журі у складі експертів музичної галузі. Переможець останнього туру, як і раніше, буде обраний шляхом голосування телеглядачів і журі.

Крім того, свої голоси вперше зможуть віддати не тільки жителі держав, що беруть участь у конкурсі. Жителі тих країн, котрі участі в конкурсі не беруть, голосуватимуть на захищеній онлайн-платформі. Голоси таких глядачів підсумовуватимуть і конвертуватимуть у бали, що мають ту саму вагу, що й бали країни-учасниці - як у півфіналі, так і у фіналі.

Нововведення підтверджують величезну популярність шоу і надають більше можливостей аудиторії, наголосив виконавчий супервайзер "Євробачення" Мартін Естердаль.

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Великобританія прийме "Євробачення" вдев'яте

У 2023 році "Євробачення" відбудеться у Ліверпулі, півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а фінал - на 13 травня. Сполучене Королівство приймало конкурс уже вісім разів, востаннє - у Бірмінгемі 1998 року.

Спочатку "Євробачення" мала прийняти Україна, оскільки цього року перше місце на конкурсі отримав український гурт Kalush Orchestra. Однак черезрозв'язану Росією війну проти України і воєнні дії, що тривають на її території, EBU переніс змагання до Великобританії- британський виконавець Сем Райдер посів друге місце. Водночас Україна автоматично пройде у фінал "Євробачення-2023" разом із "великою п'ятіркою", до складу якої входять країни, що роблять найбільший фінансовий внесок у проведення конкурсу: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія.