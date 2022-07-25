"Євробачення-2023" проведуть у Великобританії від імені України

Європейська мовна спілка (EBU) та британська телерадіомовна корпорація BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великобританії від імені української телерадіокомпанії "Суспільне", повідомляється на сайті EBU у понеділок, 25 липня.

"Після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень EBU запросила BBC виступити організатором 67-го пісенного конкурсу "Євробачення", - заявили у спілці.

BBC брала на себе зобов'язання проводити конкурс замість країн-переможниць вже чотири рази. В Європейській мовній спілці кажуть, що на конкурсі в 2023 році телекомпанія гарантує, що Україну буде відзначено та представлено протягом усієї події. Представники "Суспільного" співпрацюватимуть з BBC, щоби розробити та впровадити українські елементи в шоу. Україна, як країна-переможниця "Євробачення-2022", автоматично потрапить до фіналу.

Місто проведення конкурсу планують обрати найближчими місяцями в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення буде оголошено згодом.

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"Минулого тижня ми з президентом України Володимиром Зеленським домовилися, що де б не проходило "Євробачення-2023", воно має прославляти країну та народ України. Оскільки тепер ми є стороною, яка приймає, Великобританія виконає цю обіцянку напряму і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів", - прокоментував це рішення прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своєму Twitter.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка в кінці червня підтвердила рішення перенести міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" з міркувань безпеки в іншу країну.

"Це рішення було продиктоване відповідальністю EBU щодо забезпечення умов, які гарантують безпеку всім, хто працює та бере участь у заході, планування (проведення. - Ред.) якого має розпочатися негайно в країні, що приймає", - пояснили у спілці. Крім того, в EBU визнали, що сам конфлікт, що триває в Україні, призводить до того, що делегації та учасники неохоче їхатимуть до місця проведення заходу. Також організатори зважили на коментар генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може затягтися на роки".

Україна пропонувала три локації для проведення конкурсу

Раніше "Суспільне" провело консультації з низкою українських міністерств і відомств. Робоча група організаторів національного відбору на "Євробачення" разом з органами влади 17 червня запропонувала Європейській мовній спілці декілька варіантів проведення події у трьох різних регіонах України: у Львові, Закарпатті (на кордоні із Угорщиною та Словаччиною) та у Києві.

Перед цим міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером ухвалення рішення EBU щодо неможливості проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.

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