EBU: "Євробачення-2023" точно не проводитимуть в Україні

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила рішення перенести міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" з міркувань безпеки в іншу країну та продовжить обговорювати пошуки нового місця проведення. Про це йдеться в оприлюдненому в чтвер, 23 червня, повідомленні на сайті спілки.

"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що пісенний конкурс "Євробачення" 2023 року не може бути проведений в Україні - цьогорічній країні-переможниці", - йдеться у повідомленні.

"Це рішення було продиктоване відповідальністю EBU щодо забезпечення умов, які гарантують безпеку всім, хто працює та бере участь у заході, планування (проведення. - Ред.) якого має розпочатися негайно в країні, що приймає", - пояснюють у спілці. Крім того, в EBU визнали, що сам конфлікт, що триває в Україні, призводить до того, що делегації та учасники неохоче їхатимуть до місця проведення заходу. Також організатори зважили на коментар генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може затягтися на роки", йдеться в повідомленні.

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На додачу в спілці наголосили, що у правилах конкурсу чітко зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна.

Україна пропонувала три локації для проведення конкурсу

Раніше "Супільне" провело консультації з низкою українських міністерств і відомств. Робоча група організаторів національного відбору на "Євробачення" разом з органами влади 17 червня запропонувала Європейській мовній спілці декілька варіантів проведення події у трьох різних регіонах України: у Львові, Закарпатті (на кордоні із Угорщиною та Словаччиною) та у Києві.

Перед цим міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером ухвалення рішення EBU щодо неможливості проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.