 У серці Берліна проводять благодійне шоу з метою підтримки України | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.05.2022

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Культура й стиль життя

У серці Берліна проводять благодійне шоу з метою підтримки України

У благодійному заході в центрі Берліна беруть участь переможці цьогорічного конкурсу "Євробачення" гурт Kalush Orchestra та інші українські музиканти. Зібрані кошти підуть на обладнання для українських лікарень.

Бранденбурзькі ворота

Бранденбурзькі ворота, підсвічені в кольори українського прапора (архівне фото)

У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт увечері неділі, 29 травня, розпочалося благодійне музичне шоу з метою підтримки України. В музичному заході беруть участь провідні українські гурти й виконавці, в тому числі й цьогорічний переможець пісенного конкурсу "Євробачення" - український гурт Kalush Orchestra. Серед інших учасників "Океан Ельзи", ONUKA та реперка Альона Альона, повідомили організатори.

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Шоу транслюватиметься на українських телеканалах, причетних до всеукраїнського телемарафону. Вхід на концерт безплатний, а зібрані пожертви підуть на медичне обладнання для лікарень України, обіцяли організатори. Очікується, що захід відвідають близько 15 тисяч учасників. Мета музичного заходу - привернути увагу світової громадськості до війни в Україні.

У своїй висловленій відеозв'язком промові канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вкотре запевнив українців у підтримці з боку Німеччини. "Ми стоїмо на вашому боці", - сказав Шольц, якого цитує інформагенція dpa. "Ми з вами в наших серцях і думках - сьогодні, як і щодня відтоді, як Росія напала на вашу країну", - додав очільник німецького уряду. Шольц, зокрема, нагадав, що ФРН разом із друзями та партнерами надає постійну фінансову підтримку, щоб не допустити краху української економіки. "Ми відправляємо зброю в Україну, порушуючи давню німецьку традицію не постачати зброю до зон бойових дій", - додав він.

Федеральний канцлер також нагадав, що Німеччина прийняла майже 800 тисяч українських біженців. Крім того, Шольц вказав на плани повоєнного відновлення України, що розробляються за участі Німеччини.

Крім того, у рамках заходу було передбачено низку відеозвернень політиків та державних діячів, зокрема президента Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Також, за даними посольства України в Німеччині, серед учасників брати Клички, котрі теж звертатимуться відеозв'язком.

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


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