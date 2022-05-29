У серці Берліна проводять благодійне шоу з метою підтримки України

У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт увечері неділі, 29 травня, розпочалося благодійне музичне шоу з метою підтримки України. В музичному заході беруть участь провідні українські гурти й виконавці, в тому числі й цьогорічний переможець пісенного конкурсу "Євробачення" - український гурт Kalush Orchestra. Серед інших учасників "Океан Ельзи", ONUKA та реперка Альона Альона, повідомили організатори.

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Шоу транслюватиметься на українських телеканалах, причетних до всеукраїнського телемарафону. Вхід на концерт безплатний, а зібрані пожертви підуть на медичне обладнання для лікарень України, обіцяли організатори. Очікується, що захід відвідають близько 15 тисяч учасників. Мета музичного заходу - привернути увагу світової громадськості до війни в Україні.

У своїй висловленій відеозв'язком промові канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вкотре запевнив українців у підтримці з боку Німеччини. "Ми стоїмо на вашому боці", - сказав Шольц, якого цитує інформагенція dpa. "Ми з вами в наших серцях і думках - сьогодні, як і щодня відтоді, як Росія напала на вашу країну", - додав очільник німецького уряду. Шольц, зокрема, нагадав, що ФРН разом із друзями та партнерами надає постійну фінансову підтримку, щоб не допустити краху української економіки. "Ми відправляємо зброю в Україну, порушуючи давню німецьку традицію не постачати зброю до зон бойових дій", - додав він.

Федеральний канцлер також нагадав, що Німеччина прийняла майже 800 тисяч українських біженців. Крім того, Шольц вказав на плани повоєнного відновлення України, що розробляються за участі Німеччини.

Крім того, у рамках заходу було передбачено низку відеозвернень політиків та державних діячів, зокрема президента Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Також, за даними посольства України в Німеччині, серед учасників брати Клички, котрі теж звертатимуться відеозв'язком.